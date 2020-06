SI PARTE

VENEZIA Esami al via oggi e stress amplificato, per gli studenti che fino a pochi giorni fa non sapevano come si sarebbe svolto e che fino a ieri non avevano la data del loro colloquio. Ma a rassicurarli è il fatto che a esaminarli saranno i loro professori. «Non è facile - racconta Elena Carraro, maturanda dell'Algarotti - e siamo spiazzati di fronte a un esame che è completamente diverso dagli anni precedenti. I professori in questi mesi hanno fatto il possibile per prepararci e le difficoltà c'erano per noi ma anche per loro». E poi Elena è fortunata perché al suo esame manca ancora molto: «Ce l'ho il 7 luglio e ho davanti ancora 20 giorni per maturare l'ansia - scherza -. Non è il fatto che si concentri tutto in un'ora, quello che ci preoccupa di più è che, confrontandoci tra noi, abbiamo capito di non avere le idee chiare sull'esame. Farlo tardi sarà utile per ascoltare le esperienze dei primi. Ma il fatto che la commissione sia interna è rassicurante: i professori sanno quanto ci siamo impegnati in questi anni e soprattutto in questi ultimi mesi». Per la festa post esame si aspetta il 9 luglio, quando tutti avranno finito. Tra le opzioni un ritrovo al mare, a distanza di sicurezza. Elena ha fatto lo stage in hotel a Venezia e per la tesina ha scelto un'opzione originale, studiando un itinerario naturalistico di 4 giorni in Val di Sandro, in Abruzzo. Alessia Gatto, altra maturanda del frequentato indirizzo turistico dell'istituto veneziano, ha invece scelto un approfondimento su Venezia: «Dovevamo analizzare la domanda e la situazione dopo il Covid. Lo stage invece l'ho fatto in aeroporto a febbraio, poco prima della chiusura». Alessia avrà un po' meno tempo a disposizione, il suo esame è il 29 giugno: «Non sarà un esame facile perché le lezioni a distanza, nonostante il grande impegno di docenti e studenti, non possono essere considerate al pari della normale didattica. In una situazione del genere, a mio parere, non avrebbero dovuto prevedere l'esame di Stato, come si è deciso in altri Paesi europei». Anche per lei sarà fondamentale la testimonianza di chi oggi dovrà rompere il ghiaccio: «Ci diranno come funziona veramente, perché ancora non lo sappiamo. Per fortuna i professori sono interni». Ha poco tempo invece, solo una settimana, Giulia Svalduz che sta per affrontare l'esame allo scientifico Morin della Gazzera: «Ciò che ha creato ansia è che tutto sia stato incerto fino all'ultimo, anche per i professori che cercavano di barcamenarsi tra le novità del ministero. Il fatto che le date siano arrivate il 15 giugno, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso». Al Morin le commissioni chiuderanno gli esami presto, il 26 giugno. «È sicuramente facilitato ma resta pur sempre un esame. Di positivo però c'è il fatto di avere matematica e fisica in tesina, con la possibilità di sviluppare nuove conoscenze di attualità, come l'andamento matematico del coronavirus». Nella sua commissione mancheranno due docenti interni e ci saranno quindi due esterni in più. Il 26 pubblicheranno i voti e poi sarà estate per tutti.

Melody Fusaro

