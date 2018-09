Tangenziale Est, incroci pericolosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PUNTI A RISCHIOLungo la Tangenziale est serve un cambio di viabilità: immettersi dalle strade laterali, in certi punti, è diventato troppo pericoloso secondo l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Saccardin. «In questi giorni - spiega - ho fatto presente all'Anas anche la necessità di trovare percorsi alternativi per le strade che, nel tratto fino al semaforo di Borsea, si immettono in Tangenziale. La speranza è quella di chiudere alcuni accessi pericolosi lungo quel tratto». Tra gli interventi urgenti presentati sul tavolo dell'Anas dal...