VENEZIA È sano in quasi tutte le sue componenti l'esercito in camice bianco schierato negli ospedali del veneziano per combattere la battaglia epocale contro il nemico invisibile. Questo emerge dal report della Regione Veneto che ha raccolto, ordinato e riassunto tutta la politica del tampone messa in pratica dalle varie aziende ospedaliere del Veneto tra il personale che opera nelle strutture e quello nel territorio.

Un trend regionale che ben rispecchia l'andamento degli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale. In entrambe le Ulss infatti gli operatori sanitari positivi non superano mai il 2,04% dei positivi sul totale dei sottoposti al test, vertice - quest'ultimo - raggiunto solo nel caso degli operatori socio sanitari in servizio nell'Ulss 4.

L'ULSS 3

Per quanto riguarda i medici che lavorano negli ospedali dell'Ulss Serenissima, il tampone è stato fatto a 646 camici bianchi (il 51,3% del totale) e solo 4 sono risultati positivi, si tratta dello 0,32% sul numeri dei medici sottoposti al test. Alto il numero dei medici di base che sono stati controllati: 402 su 453 (l'88,7%) e anche in questo caso sono risultati positivi in 4, lo 0,88%.

Per quanto riguarda gli infermieri hanno fatto il test per la positività al coronavirus in 1.433 su 3.197 (il 44,8%) e sono risultati contagiati in 17, lo 0,53%. Un po' più alta la percentuale di contagiati tra gli operatori socio sanitari, gli Oss, che sono risultati positivi nello 0,86 per cento dei tamponi effettuati: 10 su 506 dipendenti. Tra il personale amministrativo invece sono 7 le positività che rappresentano lo 0,35% del campione analizzato, cioè 392 dipendenti.

L'ULSS 4

Sul fronte dei contagi dei dipendenti Ulss4 il numero dei tamponi eseguiti a ieri ammontava a 2.544, a seguito dei quali 39 operatori sono stati messi attualmente in isolamento fiduciario domiciliare. È sempre il resoconto della Regione a scendere nello specifico. Sono 6 i medici positivi che lavorano nelle strutture ospedaliere: rappresentano l'1,63% di quelli analizzati, 257 su 368 (il 69,8%). Una percentuale molto simile a quella registrata nel Veneto orientale tra i medici di Medicina generale (i medici di base): sono stati contagiati da Covid-19, 2 medici su 143 (l'1,25%) di quelli sottoposti al tampone, cioè oltre l'89 per cento di 160 dottori. Quattordici (l'1,4 per cento) sono gli infermieri risultati positivi sui 787 analizzati, di un corpo da 997 dipendenti. La percentuale dei contagiati si alza quando invece si parla degli Oss. Su 254 a cui è stati fatto il tampone naso-faringe, che sono il 74% dei 343 dipendenti totali, sono risultati positivi 7 operatori, ovvero il 2,04 per cento. Mentre sono 4 gli amministrativi contagiati sui 311 analizzati, cioè lo 0,5%.

Ed ora il lavoro di screening, alla ricerca di possibili persone positive al Covid-19, ha iniziato a coinvolgere le forze dell'ordine. Coinvolti, dunque, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porto e Polizia Locale. Gli screening consistono nell'esecuzione di test rapidi che vengono svolti mediante una puntura sul polpastrello del dito di una mano e nell'immediato viene rilevata una goccia di sangue.

Ad effettuare i test è il personale del dipartimento di prevenzione nei 5 ambulatori territoriali di Igiene Pubblica secondo questo programma. Ieri pomeriggio, nell'ambulatorio di via Levantina di Jesolo, lo screening ha interessato le forze dell'ordine dei territori comunali di Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea; oggi si proseguirà con tutti gli altri territori. E la prossima settimana verranno effettuati i test rapidi al personale dei Comuni.

