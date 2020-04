IL CASO

PORDENONE Contagi in Seconda Medica, la direzione generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale si difende. E per farlo focalizza l'attenzione sul tema dei tamponi, dibattuto nelle ultime ore dopo l'ingresso di un paziente infetto in un reparto che non doveva accogliere persone positive al Covid-19. In realtà la pista più accreditata per spiegare ciò che è accaduto in Pronto soccorso - quindi prima del trasferimento in Seconda Medica - è quella che porta a un errore materiale, cioè al passaggio di un paziente dal triage protetto al reparto normale in anticipo rispetto al risultato del test. Ma anche l'aspetto sottolineato ieri dal direttore generale, Joseph Polimeni, è diventato cruciale: l'Azienda sanitaria - questa la sintesi del suo intervento - nella gestione delle accettazioni ha seguito tutte le direttive della Regione e, quando si è passati da due a un tampone per avere un responso e trasferire in corsia un paziente, lo si è fatto solamente rispondendo a un'indicazione arrivata da Trieste.

LA SPIEGAZIONE

«In questi giorni - ha spiegato Polimeni - più voci sono intervenute sulla gestione dei tamponi nei pazienti sospetti di aver contratto il Covid-19. L'Azienda precisa che da subito è stato applicato un protocollo che prevedeva l'esecuzione di due tamponi nella fase di accesso per i pazienti sospetti. Per i malati in attesa del risultato sono state create in ospedale delle aree pre-Covid, dove i pazienti attendono il risultato prima di essere inviati al reparto. La scelta di eseguire due tamponi era interna all'Azienda, allo scopo di verificare la sicurezza della procedura. A seguito della procedura regionale pubblicata a fine di marzo e confortati dai risultati che dimostravano come fosse inutile eseguire un secondo tampone, dal 14 aprile è stata approvata una procedura che riprende il modello regionale. L'esecuzione del doppio tampone rimane necessaria solamente nei casi dubbi e ogni volta si debba definire un soggetto guarito dal Covid-19». Come a voler dire che, nella gestione ordinaria delle accettazioni, non c'è stata alcuna prova dell'allargamento delle maglie dei controlli. Ieri la situazione in Seconda Medica è rimasta stabile: si è fermi agli 11 pazienti contagiati - tutti già trasferiti nel reparto Covid del Santa Maria degli Angeli - e ai cinque operatori messi in isolamento.

GLI APPELLI

Il gruppo del Fvg di Italia Viva ha chiesto ufficialmente al presidente Massimiliano Fedriga di «fare chiarezza sulle circostanze che hanno favorito il contagio nelle varie strutture ospedaliere (l'altro caso è la Medicina d'urgenza di Cattinara, ndr) e socio sanitarie e, soprattutto, di fare luce sui ritardi con i quali sono state prese le misure drastiche di chiusura dei reparti coinvolti dal contagio, chiede altresì di mettere in atto tutte quelle misure urgenti e necessarie per evitare che le strutture sanitarie e socio sanitarie continuino ad essere i focolai della malattia». Il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas rivolge invece l'attenzione all'impiego dei test sierologici: «Procediamo senza esitazioni verso una mappatura della popolazione attraverso test sierologici e tamponi da effettuarsi non solo ai sintomatici, ma a tutte le categorie più esposte, partendo da operatori sanitari, forze dell'ordine e chi lavora a stretto contatto con il pubblico. In alcune regioni si è già partiti. Siamo davanti a una agognata ripartenza, una sfida che per certi versi richiama al passato del Fvg, quando la popolazione riuscì a risollevare e a far grande la nostra regione. Le circostanze sono diverse, ma la sfida è analoga: riuscire a cogliere le opportunità, utilizzando al meglio le risorse che stanno arrivando, a partire dai circa 30 milioni di rifinanziamento fondo sanitario stanziati con il decreto Cura Italia».

M.A.

