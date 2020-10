Adesione bassissima: di 390 medici condotti nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, solo 31 hanno aderito all'appello delle Ulss che hanno chiesto ai medici di medicina generale (i medici di base) e ai pediatri di libera scelta di attrezzarsi per eseguire negli ambulatori i tamponi rino-faringei ai propri pazienti; nell'Ulss 4 Veneto orientale, hanno risposto «presente» alla chiamata soltanto 13 medici di base su 142; e di pediatri nemmeno l'ombra, 0 su 85 in tutta l'area della città metropolitana di Venezia. Non è un «no» a priori. Ma «è a tutti gli effetti una richiesta di sicurezza» nei propri confronti e verso i pazienti. Ciascun pediatra ha inviato una lettera alla propria Ulss: «Non abbiamo certezze sui protocolli di sicurezza e poi non possiamo creare commistioni di pazienti Covid e non Covid. Ma se cambia qualcosa, siamo qui e siamo pronti» recitano i rappresentanti dei pediatri, il dottor Vito Francesco D'Amanti, e dei medici di medicina generale, il dottor Maurizio Scassola. E propongono di concordare «insieme i protocolli: chiediamo necessità di prevedere personale amministrativo e infermieristico per dare dignità ai medici di famiglia. Il futuro passa per la strutturazione del sistema».

Munaro a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA