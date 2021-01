Tutti i 260 alunni della scuola primaria San Pio X di Meolo saranno sottoposti al tampone. Dopo le prime indagini, venerdì scorso, per individuare il contagio da Covid nei bambini di cinque classi dell'istituto in cui si erano verificati casi di positività, l'Ulss 4, in accordo con il dirigente scolastico e il sindaco Daniele Pavan, ha deciso di effettuare il test a tutti gli alunni per verificare se altri bambini, oltre ai 15 già risultati positivi, possano aver contratto il virus. Le famiglie sono state invitate a portare i figli al Covid Point di San Donà in diverse fasce orarie, in base alla classe frequentata.

Già da ieri mattina, sabato 23, nell'ambulatorio sandonatese sono iniziati i controlli dei bambini con il tampone rapido e sono proseguiti fino a sera. Gli accertamenti continueranno anche oggi, domenica 24, e domani lunedì 25, quando al termine dei test si potrà avere un quadro dettagliato del reale contagio alla Pio X. «Gli esiti e i risultati degli eventuali tamponi molecolari, che verranno richiesti per gli alunni che risulteranno positivi al test rapido, saranno pronti per mercoledì, così saremo in grado di decidere sulla riapertura della scuola e in che modo potrà essere effettuata», informa il sindaco Pavan. L'ordinanza emanata dal sindaco ha prolungato infatti la chiusura della Pio X ad una settimana, fino a mercoledì 27, durante la quale è già stata fatta la sanificazione delle aule e tutti gli alunni, i docenti e il personale scolastico saranno sottoposti a tampone.

E.Fur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA