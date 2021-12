L'INIZIATIVA

FALCADE La PromoFalcade ha avviato l'istituzione di un centro tamponi per turisti, valligiani e dipendenti stagionali. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza di visitatori e operatori e di conseguenza il buon funzionamento della stagionalità turistica invernale. Il Comune di Falcade si è detto disponibile a fornire il locale dove poter approntare gli accertamenti, ed è già stata trovata l'equipe con il personale medico infermieristico che provvederà ad effettuare le varie procedure, dando la propria disponibilità a essere presente per tre o quattro giorni alla settimana. Si allunga così l'elenco delle località sciistiche che dispongono di questo servizio. Ad aprire le danze era stata Cortina a cui ben presto si è aggiunta (oltre il confine con il Friuli) anche Sappada.

RIDOTTA L'ATTIVITÀ

Una iniziativa questa che viene messa in atto anche per supportare le farmacie della valle del Biois che sono impossibilitate a garantire un numero alto di tamponi giornalieri. Inoltre durante il periodo di Natale il servizio di screening viene sospeso proprio per permettere alle farmacie di far fronte alle richieste tradizionali che aumentano di molto, in considerazione del grande afflusso di turisti, durante il periodo festivo.

TUTTO PRONTO

In queste ore si lavora agli ultimi dettagli. Gli accordi, come detto ci sono già: si pensa di partire verso il 28 dicembre periodo in cui dovrebbe decollare l'affluenza turistica per le vacanze di Natale.

LE PERPLESSITÀ

Ovviamente però, con una situazione perennemente in evoluzione e le disposizioni in materia di prevenzione Covid che si aggiornano a pochi giorni di distanza, diventa difficile anche programmare le attività. I turisti stranieri, con l'entrata in vigore delle ultime disposizioni che prevedono la quarantena per coloro che entrano in Italia senza il vaccino, limita il bacino di chi ha necessità di tampone per il green pass e che intendano venire a sciare in Italia. Dovrebbe infatti, necessariamente, sottoporsi a quarantena. «Questa purtroppo è una delle problematiche principali alle quali dobbiamo far fronte - spiega Fiorenza Manfroi responsabile dell'ufficio marketing della PromoFalcade-. Abbiamo cercato di attivare questo servizio perché nei vari incontri che avevamo fatto in autunno in vari paesi esteri ci era stato sollevato questo problema dei tamponi considerato che alcuni paesi di questi hanno ancora una bassa percentuali di vaccinati e quindi per avere questi ospiti stranieri era necessario provvedere a istituire un centro tamponi che funzionasse a supporto principalmente per tutto il settore turistico in quanto non abbiamo solo da far fronte ai turisti ma anche al personale che lavora in questo settore e ovviamente anche eventualmente per atleti che fanno gare o sportivi. Ovviamente se c'è un locale che ha necessità di tamponarsi può usufruire anche lui di questo cento tamponi».

IL GOVERNO

La decisione del governo di queste ore, che ha suscitato anche l'interesse dell'Unione Europea, ha però complicato i piani. I non vaccinati in entrata dovranno infatti, sottoporsi ad un periodo di quarantena e poterselo permettere, durante le vacanze invernali, non è cosa da tutti.

«Il problema- continua la Manfroi- è di capire bene come si evolverà questa situazione e in base alle varie evoluzioni noi ci comporteremo di seguito. Ovviamente in principio si era pensato assieme al medico che ci ha assicurato la sua disponibilità per tre quattro giorni alla settimana di poter estendere questo servizio a tutta la stagione invernale, ora però con queste nuove disposizioni è necessario capire quale sarà l'utenza di questo centro tamponi in quanto è chiaro che anche economicamente deve sostenersi, quindi diciamo che si navigherà un po' a vista in funzione di come si evolverà la situazione».

Dario Fontanive

