VENETO ORIENTALE

Tamponi per il Covid-19 in cinque scuole del Veneto Orientale. Il caso in qualche modo più importante è quello che ha interessato lo ScarpaMattei di San Donà di Piave, dove il team dell'Ulss4 è dovuto ricorrere al tampone a tutto il popolo della scuola. I contagi sono 8 in una quinta classe, con i ragazzi in quarantena a casa, più un professore. A seguito di questa situazione è stato deciso di effettuare, in una prima fase, i tamponi ad altre tre classi, quindi al resto degli studenti, per un totale di 350 ragazzi e 47 operatori scolastici. E' stato trovato un solo positivo, segno che l'infezione non ha circolato nella scuola, hanno commentato il direttore del servizio igiene pubblica, Lorenzo Bulegato, ed il medico specialista, Luigi Nicolardi. Questo è un risultato che premia l'impegno delle istituzioni scolastiche e dei singoli studenti nel contrasto all'infezione da Covid-19. Continuare su questa strada è molto importante per evitare un futuro rischio di contagio. La stessa Ulss4 ha informato ieri di avere effettuato tamponi in classi di altri istituti. In particolare in una quarta classe del liceo scientifico Galilei, dopo che si era registrato un positivo; quindi in una classe dell'istituto Alberti, per il fatto che alcuni ragazzi avrebbero avuto contatti con gli studenti dello Scarpa. Tamponi anche per una classe della scuola primaria Forte 48 e per una classe del liceo Belli di Portogruaro. In tutti i casi le lezioni non sono mai state interrotte, a dispetto di alcune notizie fuorvianti diffuse attraverso alcune chat e social. (f.cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

