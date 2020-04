LO SCREENING

TREVISO Il sopralluogo è durato un paio d'ore, ma ancor prima dell'arrivo dei tecnici dell'usl Verde Sport aveva dato il suo consenso all'utilizzo del Palaverde, che dal primo al 14 maggio verrà trasformato in un maxi centro prelievi per lo screening sanitario su circa 13mila persone. «Appena ci hanno chiesto disponibilità ci siamo subito messi a disposizione dell'Usl, venendo incontro a una necessità importante non solo dell'azienda sanitaria, ma di tutto il territorio» spiega l'amministratore delegato Enrico Castorina. Verde Sport ha quindi stretto un accordo con l'Usl 2 per convogliare nel palasport di Villorba tutta una serie di operatori formata da agenti delle forze dell'ordine, impiegati pubblici e componenti di tutte quelle categorie identificate come servizi essenziali anche dal lockdown, per appurare se alcuni di loro possano essere stati colpiti dal virus Covid 19, magari senza essersene mai resi conto. La società non ha certo voluto mancare l'assist, «anche perchè - spiega Castorina - sappiamo che spazi adeguati come quelli del Palaverde, dove rispettare distanze di sicurezza ed evitare assembramenti, non ce ne sono tanti altri in giro. E al di là del fatto che, con i campionati fermi, non c'erano altri eventi in calendario, non abbiamo voluto sottrarci a ragioni di servizio pubblico». A coordinare l'operazione sarà Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Usl 2.

L'OBIETTIVO

«Diamo attuazione a quanto previsto dalla delibera regionale - ha spiegato Cinquetti - in cui viene chiesto di eseguire un monitoraggio tra gli operatori dei cosiddetti servizi essenziali e delle pubblica amministrazione. Nella provincia di Treviso sono 12-13mila persone a cui dovremo fare il test sierologico rapido. Per il personale sanitario invece le procedure sono altre». A Cinquetti è stato chiesto di portare a termine una missione non certo semplice, in tempi non esagerati e con il massimo dei risultati. Da qui l'idea di utilizzare un posto sufficientemente grande dove ospitare in sicurezza un grande numero di persone. E l'attenzione è caduta sul palazzetto dello sport più importante della Marca. «Abbiamo pensato al Palaverde e il sindaco di Villorba Marco Serena ci ha messo in contatto con Verde Sport - continua Cinquetti - sono stati molto disponibili».

LA STRUTTURA

Il Palaverde è la struttura ideale per questa operazione: «Ha dei vantaggi indubbi - continua il direttore - a cominciare dalla disponibilità di un maxi parcheggio; poi le dimensioni, che ci consentono di garantire in massima sicurezza la distanza sociale». Lo screening avverrà secondo uno schema studiato a tavolino. A partire dal 4 maggio verranno convocate mille persone al giorno, numero facilmente gestibile in un impianto che può comodamente tenere oltre cinquemila spettatori. Gli esami inizieranno alle 9 di mattina e si concluderanno alle 19: e questo per dieci giorni filati. L'intenzione è di esaminare cento persone ogni ora. Il campo da gioco verrà poi letteralmente trasformato. L'Usl allestirà dieci postazioni, banchi attrezzati ben distanziati l'uno dell'altro, dove ci saranno gli operatori per i test. (a.belt)

