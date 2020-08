AEROPORTO

MESTRE Da oggi tamponi gratuiti in aeroporto per tutti i viaggiatori provenienti dai paesi considerati a rischio in base all'ultima ordinanza del governatore Luca Zaia: Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Lo hanno deciso ieri i vertici e i tecnici di Regione, Ulss 3, Ulss 9, e Save, società di gestione dello scalo veneziano e che coordina pure il Catullo (altro aeroporto dove da oggi sarà possibile fare i tamponi): sarà un servizio su base volontaria, nel senso che i passeggeri in arrivo potranno anche rifiutare di sottoporsi all'esame. Chiaro che, se non lo faranno (o non approfitteranno degli ambulatori messi a disposizione ad accesso diretto senza prenotazione), avranno comunque l'obbligo di comunicare il proprio ingresso in Veneto all'Ulss di competenza e di avviare un isolamento domiciliare in attesa di essere contattati dal Dipartimento di prevenzione per la programmazione del tampone. A conti fatti, dunque, conviene farlo direttamente in aeroporto senza perdite di tempo e senza doversi mettere in isolamento a casa.

Per il Marco Polo, come anche per il Catullo, si tratta dei primi aeroporti in Italia che mettono in pratica tale servizio; avviene insomma quel che è già avvenuto in precedenza, dallo scorso marzo, per le altre misure di sicurezza e sanitarie messe in campo contro i contagi da Covid-19. Il Marco Polo, in particolare, ha potenziato ulteriormente il sistema di sicurezza che già era molto avanzato: i passeggeri devono attraversare più punti in cui gli viene misurata la temperatura con i termoscanner, strumenti fissi super precisi, basati su tecnologia militare, che misurano la temperatura corporea non solo ai viaggiatori in arrivo dai voli internazionali ma anche a quelli dei voli nazionali, quindi con un'azione di monitoraggio totale: se il passeggero ha più di 37,5 gradi non può nemmeno entrare in aerostazione; e questo assieme a tutti gli altri accorgimenti (sanificazioni ripetute degli ambienti, distributori di gel per disinfettare le mani, indicazioni per il distanziamento, mascherine di protezione... ). Idem per le compagnie, che da un lato contano sul filtro preventivo fatto in aerostazione, e dall'altro hanno potenziato i filtri dell'aria in cabina per renderli in grado di fermare fino al 99,9% di batteri e virus. (e.t.)

