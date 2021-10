Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Nordest che produce teme il ritorno al lavoro di domani. Venerdì scorso la prova del green pass è stata superata con pochi stop grazie alla grande adesione alla campagna vaccinale. E alla creatività delle aziende, soprattutto le piccole, che in molti casi hanno pagato di tasca propria il costo del tampone, attuato controlli a campione mirati o fornito, come in Friuli, anche l'auto aziendale per andare in farmacia. «Ma lunedì sarà il...