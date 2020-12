IL BILANCIO

CASTELCUCCO È bastata una sola giornata per sottoporre due terzi dei residenti al tampone per il coronavirus. E oggi si replica con gli altri. Sono state 1.198 le persone che ieri si sono messe in coda, a orari scaglionati, davanti al Covid Point allestito dall'Usl a Castelcucco per lo screening generale della popolazione dai sei anni in su. I test rapidi hanno fatto emergere 13 positività. Gli esiti dei tamponi di conferma processati dalla biologia molecolare arriveranno domani. Ma il dato relativo alla prima giornata è già chiaro: poco più dell'1% dei residenti è risultato contagiato. «C'è stata una grande risposta da parte dei cittadini sottolinea il sindaco Adriano Torresan, il risultato è buono perché evidenzia che negli ultimi dieci giorni si è cambiato atteggiamento e si è invertito il senso di marcia».

L'INIZIATIVA

Questo il punto: fino a pochi giorni fa Castelcucco risultava uno dei comuni del Trevigiano più colpiti. Mentre il parametro Rt (indice di contagio) medio della Marca era progressivamente sceso fino a 0,96, qui si era rimasti a 1,9. Quasi il doppio rispetto al livello di guardia, poiché sopra l'1 l'epidemia continua a espandersi. Ecco perché Usl ha deciso di avviare uno screening di massa. Oggi si porterà a termine l'operazione controllando i 600 residenti che mancano. E poi ci si sposterà a Cavaso del Tomba, l'altro comune pesantemente colpito dal virus nella seconda ondata. Qui l'andamento dei contagi ha fatto registrare anomalie ancora più evidenti. Nei giorni scorsi il parametro Rt è salito addirittura a 2,35. A Cavaso lo screening generale verrà eseguito tra domani e martedì. Si tratta dell'ultimo controllo di questo tipo previsto dall'azienda sanitaria. Non ci sono altri comuni tra gli osservati speciali. La procedura è ormai collaudata.

LA GIORNATA

Il Covid Point di Castelcucco è stato allestito accanto al cimitero, in modalità drive-in, sfruttando la strada che ha consentito di prevedere un senso unico sia per l'entrata che per l'uscita. Con due postazioni: una dedicata ai residenti e l'altra alle famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano le elementari e le medie a Castelcucco, anche se non residenti. Ieri si è partiti alle 8. All'inizio ci sono state alcune difficoltà. In poco tempo si è formata una coda lunga 300 metri. Ma già alle 8.30 il ritmo di esecuzione dei tamponi è andato a regime. Il primo a sottoporsi al test rapido è stato il sindaco Adriano Torresan, con esito negativo. Poi è toccato a tutti gli altri. La gestione dei flussi è stata affidata alla Protezione civile. Gli appuntamenti sono stati suddivisi in modo da far arrivare 90 persone ogni mezz'ora. E tutto si è svolto senza particolari problemi. I cittadini risultati positivi al test rapido hanno potuto sottoporsi subito al tampone in biologia molecolare per l'eventuale conferma. In attesa del risultato, che arriverà domani, sono chiamati a rimanere in isolamento a casa in via precauzionale.

IL QUADRO

Alla luce dell'esito della prima giornata, fortunatamente non allarmante, si spiega anche l'andamento del parametro Rt schizzato alle stelle. «Non c'è una spiegazione univoca specifica il sindaco Torresan, evidentemente era stata individuata subito la maggior parte dei contagi, e questo è un dato che rassicura». Nei giorni scorsi erano finite sotto la lente tre situazioni di assembramento: due feste e un funerale. Ma senza arrivare a staccare multe. Al momento Castelcucco conta 60 cittadini in quarantena. Una donna era stata ricoverata in ospedale per problemi respiratori. Ma nel giro di poco ha potuto fare ritorno a casa. Il coronavirus è entrato anche a scuola. In particolare in due sezioni delle medie, una del secondo e una del terzo anno. Adesso, comunque, sono stati controllati tutti. Anche gli alunni che arrivano da altri paesi. «Abbiamo fatto il massimo. Più di così non si poteva conclude Torresan, mi auguro che ora si continui con un rispetto sempre maggiore delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus».

Mauro Favaro

