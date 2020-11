TUTTO DECISO

AURONZO Tre squadre di infermieri, tre medici refertatori e i volontari della Protezione civile. Sono le forze che saranno messe in campo domenica, dall'Usl 1 Dolomiti e dal Comune di Auronzo, per i tamponi di massa in località Taiarezze dove si stima una partecipazione di almeno 600 persone. Lo screening è rivolto a una fascia d'età precisa, tra i 41 e 65 anni, e ovviamente è su base volontaria. Nessuno è obbligato a eseguire il tampone. Ma è chiaro che più gente si presenterà e più sarà facile per l'azienda sanitaria individuare le positività ancora sconosciute e arginare il contagio. L'ipotesi dei tamponi di massa nel comune cadorino serpeggiava da alcuni giorni. Ma la conferma è arrivata ieri mattina dal governatore Luca Zaia, nella video conferenza quotidiana dall'unità di crisi della protezione civile. «Faremo la campagna di tamponi ad Auronzo. Ho dato carta bianca al dirigente Rasi Caldogno e al dottor Cinquetti».

IL QUADRO

I casi, circa 250, non sarebbero in aumento. È quanto emerge, seppur in modo prudente, da una prima analisi dei dati riguardanti Auronzo che l'Usl Dolomiti ha monitorato per una settimana. Tuttavia è necessario rastrellare le positività mancanti. In altre parole scovare gli asintomatici che non sanno di aver contratto il virus. «Il Covid ci ha abituato a grandi sorprese spiega il dottor Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione Nell'ultima settimana sembrerebbe esserci stato un rallentamento dei contagi ad Auronzo (ma anche in provincia). In quel comune il picco epidemico è stato intorno al 10 di novembre. È quindi verosimile che la curva stia cominciando a decrescere». I tamponi di massa saranno rivolti alla fascia d'età più colpita dal virus che va dai 41 ai 65 anni. O in generale a coloro che sono nati tra il primo gennaio 1955 e il 31 dicembre 1979. All'anagrafe sono circa 1.250 persone. Ma occorre eliminare dall'elenco quelle già in quarantena o in isolamento domiciliare. L'Usl Dolomiti si aspetta una partecipazione di circa il 50-60% dei cittadini che potrebbero farlo. Domenica ci saranno tre corsie per le auto e tre squadre di infermieri pronte ad accoglierle dalle 9.30 del mattino in località Taiarezze.

IL SINDACO

«Dopo aver predisposto un periodo di osservazione sull'andamento dei contagi nel comune di Auronzo commenta il sindaco Pais Becher E come già annunciato dal presidente Luca Zaia e dall'Usl 1 Dolomiti, ora si passa dalle parole ai fatti. Si raccomanda alla cittadinanza la massima partecipazione, per un risultato che possa essere più efficace possibile e per un ritorno alla normalità». Alla luce dei dati che emergeranno l'azienda sanitaria potrebbe decidere di estendere i tamponi ad altre fasce d'età. «L'importante sottolinea Cinquetti è che domenica si presentino le persone giuste. Sono sicuro però che tutto si svolgerà in modo regolare. In caso si andrà avanti fino al pomeriggi».

IL BOLLETTINO

Sul fronte dei ricoveri in area non critica la provincia rimane in fascia 5. Sono ben 121, di cui 69 a Belluno, 47 a Feltre e 5 ad Agordo. Sono 15, invece, i pazienti nei reparti di Terapia intensiva del San Martino e del Santa Maria del Prato. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità ci sono 6 positivi ad Alano, 22 a Belluno, 12 ad Agordo, 15 a Feltre e 10 ad Auronzo. Nel frattempo è morto un uomo di 65 anni che era ricoverato in Geriatria covid a Belluno. I nuovi positivi diminuiscono, sono 162, ma portano comunque la provincia in quarta posizione tra le province italiane con più casi al giorno rispetto al numero di abitanti. Attualmente i bellunesi con il virus sono quasi 4.500.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

