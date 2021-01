Anche le farmacie della provincia di Belluno si sono attrezzate per eseguire i tamponi rapidi. O meglio, qualche farmacia, ha già cominciato. La prima a darne notizia sulla sua pagina Facebook è stata la farmacia Chimenti a Cavarzano di Belluno. Nella quale è possibile effettuare il test rapido per la ricerca dell'antigene SarsCov2. Nel post apparso sul social network la farmacia, oltre a lasciare i propri recapiti, attraverso i quali è possibile mettersi in contatto per prenotare l'esame ha anche anticipato il prezzo che è stato stabilito dall'Usl Dolomiti: 26 euro. Si tratta quindi di un'alternativa, a pagamento, per chi deve sottoporsi al test. In questo modo ha la possibilità di evitare le code di quelli pubblici attivati in provincia. In ogni caso anche il tampone eseguito in farmacia viene registrato dall'Usl ed è quindi equiparato. Per il momento si tratta dei test antigenici, non di quelli di tipo molecolare. Nel frattempo, proprio ieri, l'usl ha comunicato lo spostamento del drive in nella sede di Sagrogna. «Lo spostamento - ha spiegato l'azienda sanitaria - si è reso necessario per una migliore gestione dei flussi» considerata l'adesione massiccia della rete 118 alla vaccinazione anti covid organizzata per oggi al drive-in del San Martino.

