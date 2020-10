IL SERVIZIO

TREVISO Tamponi anche di notte. È stato aperto il nuovo Covid Point notturno allestito nel complesso del reparto di Malattie infettive, dall'altra parte della strada rispetto all'ingresso principale dell'ospedale di Treviso. L'ambulatorio è operativo dalle 20 alle 7. Tutti i giorni, festivi compresi. Per sottoporsi al tampone è necessario presentarsi con la prescrizione di un medico. Non è previsto l'accesso libero. In linea teorica valgono tutte le prescrizioni, comprese ovviamente quelle del proprio dottore di base. Detto questo, l'Usl auspica che chi non ha particolari urgenze continui a usare i quattro Covid Point diurni sparsi nel trevigiano, che restano sempre operativi e che ormai garantiscono l'esecuzione di oltre 2mila test al giorno. L'obiettivo è dare un servizio anche di notte, senza creare intasamenti davanti al Ca' Foncello.

ACCORDO SALTATO

Intanto c'è una novità proprio per quanto riguarda i punti tamponi allestiti nel territorio: l'apertura del nuovo Covid Point nell'area della cooperativa Toniolo a Conscio di Casale sul Sile è saltata. Non è stato raggiunto un accordo tra le parti coinvolte. La cooperativa ha sostanzialmente chiesto che le attività di controllo per il Covid-19 non venissero svolte di sabato e nel mese di dicembre. «La strada non era più percorribile spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in questo periodo è fondamentale poter garantire sempre l'accesso al tampone in caso di necessità. Il mese di dicembre, poi, sarà particolarmente importante».

ZONA INDUSTRIALE

Da qui la decisione di spostare tutto a Casier. Precisamente in un'area comunale nella zona industriale di Dosson. Non c'è ancora un accordo ufficiale. Ma si sta lavorando per riuscire a chiuderlo quanto prima. Si sta in particolare verificando la possibilità dotare la tensostruttura dell'Usl di tutti i collegamenti necessari. Una volta completato il quadro, si partirà con i tamponi. Qui ne sono stati previsti tra i 300 e i 400 al giorno. Il nuovo Covid Point servirà in particolare i residenti nella zona sud della Marca, nel quadrante compreso tra Treviso e Mogliano. «Spero sia possibile accordarci in modo definitivo quanto prima tira le fila Renzo Carraretto, sindaco di Casier quell'area si presta bene per questo tipo di attività. E' prevista l'esecuzione di qualcosa come 400 test al giorno, ma abbiamo visto che nella zona c'è la possibilità di ospitare anche flussi di 500 o 600 macchine senza particolari problemi».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA