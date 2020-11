QUARTO/SPINEA (m.fus). I medici hanno chiesto spazi all'aperto per fare i tamponi e i Comuni di Quarto d'Altino e Spinea si sono fatti trovare pronti. A Quarto d'Altino l'amministrazione ha concesso ai sei medici che hanno lo studio in paese l'utilizzo del piazzale di via Abbate Tommaso e dell'atrio della sede del centro civico. I tamponi rapidi si svolgeranno all'esterno, sotto un gazebo in modalità drive-through, e all'interno sono previste solo le attività amministrative e di registrazione. «Si partirà dal primo dicembre e si andrà avanti fino a quando l'emergenza lo richiederà necessario - spiega il sindaco Claudio Grosso - Il prelievo si farà attraverso il finestrino aperto e il paziente non entrerà mai e non scenderà dall'automobile». I tamponi antigenici saranno effettuati il lunedì, il mercoledì e il venerdì su un orario che sarà comunicato in seguito. E saranno effettuati solo ai cittadini in carico ai medici che hanno sottoscritto l'accordo e rigidamente su appuntamento con il medico di base. A sottoporsi al prelievo (che in caso di positività richiederà una conferma con il molecolare) saranno persone che hanno concluso la quarantena, quindi in fase di controllo finale, o che hanno una particolare sintomatologia. Non saranno quindi a disposizione per le attività di monitoraggio scolastico o lavorativo, che seguono altre procedure. Inutile quindi presentarsi in coda senza indicazione del medico di base. Stesse modalità di prelievo (senza scendere dall'auto) saranno garantite da domani, giovedì 26 novembre, anche a Spinea nel parcheggio della stazione Sfmr. «Il punto tamponi rapidi - spiegano dal Comune -, sarà allestito in un'area di fronte alla stazione opportunamente dedicata allo scopo, avvalendosi per il coordinamento del servizio della collaborazione del Gruppo Croce Gialla e della Protezione Civile». A distanza di pochi metri si ritirerà l'esito, pronto entro 20 minuti. Ci si potrà mettere in fila per il tampone ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 16.

