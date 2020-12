TAMPONI

MESTRE Al punto tamponi dell'Ulss in piazzale Lorenzo Giustiniani si è aggiunto il Covide drive-through di Favaro, allestito nel parcheggio da 600 posti di via Triestina subito dopo il centro commerciale La Piazza verso Tessera. L'assessore alla Mobilità Renato Boraso ha varato un'ordinanza e, «con la collaborazione del presidente della Municipalità Marco Bellato e del delegato Giampietro Trabuio, abbiamo portato l'energia elettrica stendendo un cavo lungo 200 metri, mentre i volontari di Vivi Favaro hanno montato tende-gazebo da 5 metri per 5 e il direttore del centro La Piazza, Andrea Michieletto, ha coordinato i vari passaggi». Ora, dunque, il campo è pronto e operativo due ore al giorno con dodici medici di Favaro, assieme a uno di Bissuola e uno di Campalto, disponibili per parte dei 10 mila pazienti che devono fare il test. «Funziona per i tamponi ma in prospettiva è pronto anche per i vaccini di massa, quando arriveranno, perché non si può mandare tutti in piazzale Giustiniani a intasare il sistema - conclude Boraso -. Mi auguro che molti medici di base decidano di aderire, anche se sono organizzati nei loro ambulatori, perché all'aperto è più sicuro». Intanto anche la Croce Verde si è mobilitata e ha chiesto all'assessore la disponibilità di un altro park scambiatore in zona Miranese. (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

