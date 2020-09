PREVENZIONE

VENEZIA La vetta è ormai in vista. Così quella quota ottomila di cui si parlava due settimane fa, quando prendeva vita il progetto del ministero dell'Istruzione per il test sul personale scolastico - insegnanti e dipendenti amministrativi - è dietro l'angolo.

E già oggi, con il progetto ministeriale che andrà ad esaurirsi come deciso a Roma con gli ultimi tamponi nel pomeriggio, potrebbe essere perfino superata. Un numero importante, perché vorrebbe dire essere riusciti a testare la positività (passata o presente) ai due terzi dei circa dodicimila insegnati e dipendenti del mondo della scuola, riuscendo così a mettere in sicurezza l'avvio dell'anno scolastico negli istituti di ogni ordine e grado della città d'acqua e della terraferma veneziana.

IL PROGETTO CONTINUA

E per quel personale scolastico che non ha ancora potuto fare il test perché in ferie o perché precario e in attesa di un'assegnazione? La risposta è arrivata dalla stessa Ulss 3 Serenissima che ha deciso di mettere a disposizione dei dipendenti della scuola, i punti di analisi e gli orari che al momento sono destinati ai tamponi di quanti sono rientrati dalle ferie, in particolar modo dai quatto paese considerati a rischio (Spagna, Croazia, Malta e Grecia) e dalla Sardegna. Gli operatori del mondo della scuola che non hanno potuto usufruire dello screening che va a chiudersi questa sera, potranno quindi richiedere ed effettuare il test sierologico nella sede del distretto dell'ex ospedale Giustinian, Dorsoduro 1454, a Venezia; nella sede del distretto di Favaro Veneto, in via Triestina 46/M; al presidio di Noale, in piazzale della Bastia 3; nella sede distrettuale di Chioggia (accesso da via Marco Polo) e nel punto all'interno dell'ospedale di Dolo. Tutte aperte dalle 7 alle 13, compreso il sabato e la domenica. «L'accesso alle postazioni è libero, senza necessità di prenotazioni né di prescrizioni. Gli operatori sanitari sono pronti ad effettuare il test sierologico (ed eventualmente la successiva controverifica con tampone nasofaringeo), sugli operatori della scuola che ne avessero bisogno», spiega l'Ulss 3.

IL BILANCIO DI IERI

In attesa dell'inizio della scuola, quella di ieri è stata un'altra giornata in chiaroscuro per il Veneziano. A fronte di 17 nuovi contagi nelle ventiquattr'ore tra le 17 di mercoledì e di ieri che portano il totale e 3.333 casi dall'inizio della pandemia, il territorio dell'area metropolitana ha registrato un decesso, il 325esimo dal primo marzo, e tre nuovi ricoveri in ospedale. Il virus ha ucciso ieri pomeriggio l'unico paziente del Veneziano ancora ricoverato in Terapia intensiva, a Dolo. Reparto, che così si è trovato di nuovo svuotato di pazienti Covid, anche se per la morte dell'unico ricoverato.

Nel report di ieri, anche tre nuovi ingressi che portano a 23 il numero delle persone ricoverate, tutte su un letto di Malattie infettive: 20 a Dolo, 2 all'Angelo di Mestre e 1 al Civile di Venezia. Salgono a 348 gli attualmente positivi e a 1.535 le persone in isolamento, 77 più di mercoledì sera.

I CONTAGI IN QUESTURA

Ieri sette agenti della questura, dove nei giorni scorsi si sono sviluppati dei contagi dopo una cena tra colleghi - si sono sottoposti al tampone di cui si attende l'esito. E sempre ieri la segreteria provinciale del sindacato Fsp ha chiesto all'ufficio sanitario della questura, la documentazione su come comportarsi in caso di contatto con positivi «ove - si legge nel testo - risulta indicata la discrezionalità da parte del medico o datore di lavoro di applicare o meno la quarantena preventiva nel caso di personale, anche se asintomatico, entrato in contatto con persona positiva e in attesa di esito del tampone. Infatti, questo personale continua a recarsi nei rispettivi uffici e nella mensa di servizio ove la mascherina viene ovviamente tolta».

Nicola Munaro

