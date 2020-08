LA PRIORITÀ

TREVISO L'attenzione si concentra sui bambini e sui ragazzi in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. A breve verranno attivati degli ambulatori riservati all'esecuzione dei tamponi per il coronavirus sui più piccoli. L'Usl della Marca ricaverà gli spazi negli ospedali di Treviso, Conegliano e Montebelluna. Al momento i bambini per i quali si sospetta un contagio da Covid-19 hanno la possibilità di saltare la fila che si forma davanti ai centri dove vengono fatti i test, in questo periodo affollati prevalentemente da persone rientrate nel trevigiano dopo un periodo di vacanza all'estero. Ma per l'azienda sanitaria i più piccoli hanno bisogno di percorsi specifici. Da qui la decisione di allestire i nuovi ambulatori.

L'INIZIATIVA

L'iniziativa rappresenta un nuovo passo in avanti nel contesto del piano organizzativo messo a punto dall'Usl per affrontare al meglio il prossimo autunno. È il periodo considerato più difficile perché l'epidemia da coronavirus si sommerà all'influenza stagionale. Le due infezioni possono dare sintomi praticamente identici. C'è quindi il rischio che scatti l'allarme a ogni linea di febbre. Tanto più dopo la ripresa delle lezioni. E tutto ciò andrà inevitabilmente a complicare una situazione già pesante dal punto di vista della prevenzione. Rientra nello stesso piano la decisione di installare una tensostruttura, già visibile, nell'area dell'unità di malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Qui i cittadini potranno sottoporsi al test per il coronavirus senza neppure dover scendere dall'auto. I tamponi verranno effettuati in modo seriale attraverso il sistema drive-in. Le auto entreranno dal varco di via Scarpa, gireranno attorno agli edifici del dipartimento di salute mentale, si fermeranno sotto la tensostruttura giusto il tempo necessario per il tampone e poi usciranno completando il giro e tornando in via Scarpa. Il piano della viabilità è già delineato. Adesso è al vaglio del Comune di Treviso. Ma non dovrebbe esserci problemi.

L'IMPERATIVO

L'imperativo generale è tenere il sistema dei controlli su numeri elevati di persone quanto più possibile fuori dagli ambienti sanitari, a partire proprio dagli ospedali. L'eccezione riguarda appunto gli ambulatori riservati ai più piccoli. Ma per il resto ci si sta organizzando guardando all'estero per ridurre il rischio che possa scoppiare un nuovo focolaio di coronavirus all'interno degli ospedali. Si inserisce in tale solco anche la richiesta che l'Usl ha avanzato ai sindaci di tutta la provincia affinché mettano a disposizione palestre e sale polivalenti per completare i test sierologici sui circa 18mila insegnanti in servizio nella Marca, tra istituti pubblici e privati, in collaborazione con i medici di famiglia. Non solo. Gli spazi comunali liberi verranno poi usati anche per i vaccini contro l'influenza, oggi più che mai fondamentali per facilitare il riconoscimento delle infezioni da coronavirus, andando sostanzialmente per esclusione. Questo vale sia per i bambini che per le persone con più di 60 anni, senza dimenticare chi è a rischio perché già costretto a convivere con altre patologie.

LA CAMPAGNA

L'Usl sta organizzando una campagna per la vaccinazione antinfluenzale senza alcun precedente. Oltre 200mila trevigiani saranno chiamati a immunizzarsi. E non ci potranno più essere sale affollate di persone in attesa della puntura. Nasce da qui l'idea di usare le strutture dei Comuni. Gli ambulatori tradizionali verranno utilizzati il meno possibile. Di pari passo, si andrà a vaccinare le persone in difficoltà direttamente a domicilio, si prepareranno le case di riposo affinché proteggano tutti i loro anziani in modo autonomo e si lavorerà a una ridistribuzione dei carichi di lavoro tra i medici di famiglia, fino ad oggi il primo riferimento per l'antinfluenzale, e il servizio Igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria. L'asticella è altissima. La copertura del vaccino contro l'influenza stagionale nelle persone a rischio ha sempre faticato a superare il 50%. Quest'anno, invece, si punta a toccare almeno quota 75 per cento.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA