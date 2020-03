Le domande rivolte ieri al direttore generale della Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, nella sua diretta Facebook hanno riguardato in particolare le case di riposo, luoghi più a rischio contagio, come è stato dimostrato da casi emersi in questi giorni. «Le norme hanno previsto un regime rafforzato rispetto alla sospensione di ogni rapporto con l'esterno delle case di riposo - ha sottolineato -. A tappeto in tutte le strutture è stata adottata un'attività di filtro molto stretto rispetto alle relazioni con l'esterno. Alcune case di riposo hanno situazioni di problematicità, per ospiti positivi e han portato al moltiplicarsi dei casi. Sono state messe in essere tutte le precauzioni necessarie a cominciare da un isolamento stretto di queste persone e la procedura campagna massiccia di tamponi». «Fin da subito - ha spiegato - sono state individuate come delle aree di sensibilità per evidenti motivi, gli ospiti sono anziani in larga misura non autosufficienti e in molti casi portatori di diverse patologie: sono quindi per definizione un gruppo a maggior rischio rispetto a altre fasce». E infatti erano emersi nei giorni scorsi i casi di 4 anziani positivi nella struttura di Alano o ancora la nonnina che era stata posta in isolamento alla casa di riposo a Fonzaso (che però si era contagiata in Geriatria). O ancora il sospetto su una presunta positività a Sedico e infine il decesso di un ospite della casa di riposo della Valbelluna (anche in questo caso il decesso è avvenuto in Geriatria).

Il direttore non ha risposto però a diverse domande, proprio sulle case di Riposo dove a fronte dell'emergenza si potrebbe porre il problema di potenziare il servizio notturno di guardia medica e di potenziare le strutture per anziani di personale infermieristico anche di notte.

Infine non ha risposto alla domanda presentata sulle origini del contagio avvenuto in Geriatria a Feltre, un focolaio che ha mietuto le 4 vittime bellunesi. Alla precisa domanda su un medico rientrato al lavoro dalle prime zone rosse del Veneto senza quarantena non è stata data risposta.

