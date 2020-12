MARTELLAGO «Può capitare a tutti, sta capitando a tanti, è toccato anche a me: sono positivo». Così inizia il post su Facebook con cui venerdì, avuta conferma anche dal tampone molecolare, il sindaco Andrea Saccarola ha ufficializzato la sua positività, tranquillizzando sulle sue condizioni: centinaia gli auguri di pronta guarigione che ha ricevuto in queste ore. «Nulla di grave, per me il virus è stato qualche brivido e qualche linea di febbre ma non mi sta dando particolari complicanze prosegue il sindaco 40enne che è a casa in quarantena, sta abbastanza bene ed è attivissimo sui social: anche ieri due post indirizzati ai cittadini di Martellago.

«Ora dovrò chiedere a chi mi è stato più vicino di fare il tampone e seguire le indicazioni dell'Ulss» osserva il sindaco che ha fornito il tracciamento dei suoi tanti contatti e la cui positività ha creato un bel problema: sono in isolamento tutti gli assessori, dei consiglieri e diversi dipendenti comunali ed è stata disposta la sanificazione straordinaria degli uffici municipali. Una cosa però Saccarola tiene a chiarire: «Non c'è nulla da vergognarsi a essere positivi. Ciò di cui ci dobbiamo vergognare è non rispettare le regole contribuendo alla diffusione del virus. Bisogna essere responsabili, specie con gli anziani». (n.der.)

