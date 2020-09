SCUOLA E VIRUS

BELLUNO Sempre più tamponi agli studenti bellunesi e c'è il primo bambino positivo al Covid-19: ha otto anni. Le scuole sono iniziate solo da tre giorni ma l'Usl 1 Dolomiti è già stata presa d'assalto da genitori preoccupati per la salute dei loro figli. Uno starnuto, un colpo di tosse, qualche linea di febbre sul termometro: tanto basta per allertare la famiglia, montare in macchina e dirigersi verso il drive-in più vicino, tra quelli messi a disposizione dall'azienda sanitaria, per eseguire l'ormai noto tampone. I dati parlano chiaro. In tre giorni l'Usl 1 Dolomiti ha effettuato 220 tamponi a bambini e ragazzi degli istituti scolastici della provincia. Se si prende in considerazione l'orario del drive-in, ossia dalle 9.30 alle 12.30 del mattino, emerge che è stato eseguito in media un tampone ogni tre minuti. È un dato in lenta ma costante crescita. Lunedì ne sono stati effettuati 66, martedì 70, ieri 84: di questo passo è facile prevedere che arriveranno in fretta a quota 100.

TUTTO SECONDO I PIANI

Il sistema messo a punto dall'azienda sanitaria bellunese funziona in modo ottimale e lo spettro di un possibile collasso è ben lontano. Tuttavia i numeri sono ingenti. Per ora non è possibile risalire a quanti studenti, tra quei 220 comunicati dall'Usl, siano arrivati direttamente dalle aule scolastiche. Si presume che una grossa fetta di ragazzi sia stata portata dai genitori a eseguire il tampone in ospedale per eliminare qualsiasi tipo di dubbio legato al tema Covid. Fino a ieri tutti i tamponi scolastici, il cui risultato arriva di norma entro le 24 ore, erano risultati negativi.

PRIMO BIMBO POSITIVO

Il primo caso di positività al Covid-19, comunicato nel pomeriggio dall'azienda sanitaria, riguarda un bambino di otto anni che, dopo una vacanza in Sardegna insieme ai genitori, ha cominciato ad accusare i primi sintomi ed è stato portato all'ospedale di Belluno. Le analisi successive hanno evidenziato la positività al virus. Dal momento però che il piccolo ha cominciato a stare male appena tornato a casa, e che quindi non ha partecipato all'inizio dell'anno scolastico, non è stato necessario prendere precauzioni nei confronti degli studenti che frequentano la sua scuola. I genitori, invece, hanno cominciato la quarantena. Per ora dunque, sul fronte delle scuole, non si è resa necessaria alcuna misura precauzionale.

LE MISURE

Per l'inizio dell'anno scolastico l'Usl 1 Dolomiti ha mantenuto attivi i due drive-in di Belluno (ospedale San Martino) e Feltre (Borgo Ruga, 34) per l'esecuzione dei tamponi agli studenti. L'accesso è possibile dalle 8.30 alle 12.30 ed è gratuito. Inoltre non serve alcuna prenotazione. Dal 5 ottobre, a seconda dell'evoluzione del quadro epidemiologico, l'azienda sanitaria potrebbe decidere di attivare alcune ore di drive-in per tamponi scuola anche a Tai di Cadore e a Caprile in modo da coprire l'intera provincia. A queste postazioni potranno accedere studenti che presentano sintomatologia simil covid sia prima dell'accesso a scuola sia per improvvisa insorgenza dei sintomi durante la lezione in classe. Dopo l'esecuzione del tampone il personale ospedaliero consegnerà un'informativa contenente la raccomandazione di contatto con il pediatra o il medico di medicina generale per la gestione dell'eventuale sintomatologia e dell'eventuale certificazione per la riammissione a scuola. In caso di positività al tampone, il Dipartimento di Prevenzione prenderà tutti i provvedimenti del caso specifico, in accordo con le istituzioni scolastiche e in adesione alle linee guida sul tema. L'Usl 1 Dolomiti ricorda che, nei drive-in aperti per gli studenti, possono accedere nello stesso orario anche coloro che rientrano da una vacanza in Croazia, Spagna, Grecia, Malta e Sardegna.Su questo fronte i tamponi eseguiti superano già le duemila unità e proseguiranno anche nei prossimi giorni anche se è verosimile che gran parte dei vacanzieri abbia già fatto ritorno al lavoro in queste prime settimane di settembre.

Davide Piol

