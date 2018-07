Tamponamento a cinque, tre feriti Arteria chiusa tre ore, traffico in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pomeriggio di passione in Pontebbana. Un tamponamento tra cinque mezzi ha causato grossi disagi al traffico visto che l'arteria, per le operazioni di pulizia della sede stradale e per il recupero dei veicoli, è stata chiusa per quasi tre ore. Per cause ancora al vaglio della polizia locale di Pordenone, intervenuta per i rilievi di legge, la carambola è avvenuta cinque minuti prima della 17 lungo viale Venezia, al km 11/80. Sono rimasti coinvolti un Fiat Ducato, condotto da M.A., un 37enne pordenonese, una Ford Fiesta con alla guida F.G., un...