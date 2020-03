Sospensione immediata. La Polisportiva Tamai ha deciso ieri di sospendere la tradizionale Festa della renga, che aveva organizzato dopo averla rinviata nelle scorse settimane. Una decisione assunta dopo l'emanazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio.

«La nostra associazione - spiega il presidente della Polisportiva, Elia Verardo - ha sempre operato in collaborazione con le autorità e in accordo con loro avevamo programmato di monitorare l'evolversi della situazione. Dopo aver sentito gli organi preposti, che ci hanno detto quali misure adottare - spiega Verardo -abbiamo deciso per l'apertura della manifestazione, per continuare una tradizione e per dare soddisfazione a tutti i volontari che avevano lavorato giorni e giorni e anche per lanciare il messaggio che la vita continua, anche in momenti delicati come questo. Certo, tutto questo l'abbiamo fatto con un occhio particolare alla salute, adottando tutte le misure e le precauzioni richieste: basti pensare che, benché non fosse richiesto dalla normativa, tra le nostre dotazioni abbiamo inserito anche il termoscanner per rilevare la temperatura corporea. Poi - aggiunge il presidente della Polisportiva - la norma di sabato notte ha messo la parola fine ad ogni attività. Voglio comunque ringraziare tutte le persone che sono venute da noi e anche per essersi attenute a tutte le disposizioni, accettando anche di sottoporsi al controllo della temperatura».

A chi ha sollevato polemiche in questi giorni, criticando la decisione della Polisportiva di organizzare comunque la tradizionale Festa della renga, nonostante il periodo a rischio, Verardo replica: «La nostra associazione da poco si è accollata l'onore e l'onere di gestire nel nostro comune il settore giovanile: 120-130 ragazzini dai 5 ai 16 anni che giocano e si allenano negli impianti di Brugnera e San Cassiano. Gli eventuali proventi della Festa della renga servivano soprattutto a finanziare questa importante attività sociale»

