TAIBON

Il sindaco si appella ai cittadini: «Mettetemi a conoscenza di situazioni di solitudine e disagio. Chiedo a tutti i cittadini di Taibon - afferma Silvia Tormen - di aiutarmi a individuare le persone più sole che, in questo stato di isolamento imposto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, possono trovarsi in condizione di difficoltà, sia materiale sia morale. Siamo una piccola comunità, ci conosciamo pressoché tutti, abbiamo la dimensione ottimale per garantire l'esistenza e l'efficacia di una rete comunitaria. Ciò che vi sto chiedendo è di avere un'attenzione che, so bene, già ponete in essere autonomamente in situazione di normalità; purtroppo, il fatto di essere tutti chiusi all'interno delle nostre abitazioni modifica la percezione e osservazione di quello che accade al di fuori di esse, nelle case limitrofe, alle altre persone. Dobbiamo, perciò, cercare di sopperire a questa distanza fisica, acuendo la nostra sensibilità e valutando, ciascuno di noi, se ci sono persone, magari nostre vicine di casa, anziane, ammalate, che potrebbero trovarsi in difficoltà o in solitudine». Per segnalare i casi (anche personali) telefonare ai numeri 0437-660007, 349-1755195 o 348-4426864. (rg)

