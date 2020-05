L'INIZIATIVA

TREVISO Un omaggio. O meglio un riconoscimento a tutto il personale del reparto Covid di terapia intensiva del Ca' Foncello. L'iniziativa è di Zero Parrucchieri, il salone di via Bertolini a Treviso di Francesca Liviero e Claudia Furlan, mamma e figlia, che dal 2005 lavorano assieme nel negozio unisex. Dopo la forzata chiusura per l'emergenza sanitaria, Claudia e Francesca si sono rimboccate le maniche, ma lo vogliono fare non solo per l'affezionata clientela ma anche per omaggiare, con un taglio di capelli, una messa in piega o altro, chi si è adoperato in questi mesi per salvare migliaia di vite lavorando ore e ore, con spirito di sacrificio e grande abnegazione e senza guardare gli orari all'ospedale di Treviso. «L'idea - spiega Claudia, che ha già vinto vari concorsi internazionali di acconciatura - è nata dal fatto di contribuire anche noi come meglio possiamo. Vista l'emergenza sanitaria e i problemi che ci sono stati e ci sono, abbiamo pensato di mettere a disposizione le nostre mani artistiche e il nostro negozio a favore delle persone che in questi mesi hanno invece messo a disposizione tutta la loro volontà d'animo, la loro forza fisica e mentale con turni pazzeschi in ospedale ma con tanta professionalità e umanità». Mamma e figlia vogliono ringraziare in questo modo chi ha fatto molto nelle situazioni difficili in ambito ospedaliero e dimostrare così l'infinita stima accogliendo tutto il personale nel loro negozio, sia donne che uomini, per un servizio che ognuno maggiormente necessità, che sia il taglio dei capelli, una regolata, una messa in piega o altro. «Vogliamo donare un momento di relax a medici, infermieri, operatori sociosanitari ma anche tecnici o addette alle pulizie. Nessuno escluso, basta che ci contattino per l'appuntamento e con gioia ci mettiamo a loro disposizione. E speriamo di farlo quanto prima» sottolineano Francesca e Claudia, desiderose di fare qualcosa anche loro per le persone che hanno fatto molto per gli altri, oltre la loro professione. Per le prenotazioni e le informazioni basta telefonare allo 0422/234258, al momento della prestazione è solo chiesto in visione il badge personale.

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA