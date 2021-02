TAGLIO DEL NASTRO

CORTINA La Regione apre una vetrina sul mondo, con Casa Veneto, inaugurata ieri nel centro di Cortina, nello storico hotel de la Poste. «E' proprio così. E' un evento per poter sponsorizzare il nostro territorio, non soltanto Cortina e le Dolomiti, ma tutto il Veneto conferma Federico Caner, assessore regionale al turismo tra l'altro qui abbiamo Forchette stellari, sei chef che ogni giorno rappresenteranno i prodotti tipici di questa terra, a collegare il tema agroalimentare con l'aspetto turistico, approfittando di questo grande evento sportivo per fare una promozione internazionale di tutta la nostra regione». Caner ha tagliato il nastro, con Alessandro Benetton presidente di Fondazione Cortina 2021, il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina e Valerio Toniolo, commissario di governo per le opere. I Mondiali sono una realtà, dopo essere stati voluti, conquistati, organizzati, anche sofferti, per le avversità degli ultimi tempi: «Purtroppo a tutti dispiace la situazione commenta Caner questa pandemia ci ha obbligato a non avere il pubblico. Ci dispiace tanto. Sarebbe stato un evento importante, da far vivere anche alla popolazione locale, ai Veneti, agli Italiani tutti. In ogni caso però è un evento mediatico importante, che ci permette di rappresentare lo stesso il Veneto in un panorama internazionale». «Noi avevamo lavorato per far sì che questo evento fosse vissuto, condiviso, ma resta la soddisfazione e l'entusiasmo per aver messo in piedi questa grande iniziativa. Queste sono le prove generali per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026».

LO SCI CHE RIPARTE

Caner ha guardato anche allo sci turistico, oltre a quello agonistico: «Non soltanto la montagna, ma tutto il territorio veneto ha pagato un conto salatissimo, per il turismo. Spero ora che il nuovo governo dia il benestare al protocollo per lo sci, per far sì che da metà febbraio si possa ripartire». Casa Veneto è il progetto speciale ideato per i Mondiali di Cortina 2021: uno spazio promozionale della Regione, in cui è stato allestito un set televisivo dedicato. Tutti i giorni Sky Sport 24 sarà in diretta con due edizioni speciali di 15 minuti, alle 12.45 e alle 18.45, e con un programma che andrà in onda in tarda serata e replicato il mattino successivo. Dalla stessa sede verranno realizzate sei puntate di Forchette stellari - Casa Veneto. Sei chef stellati presenteranno ricette con i prodotti Dop e Igp del Veneto in abbinamento a interviste ai rappresentanti dei produttori e a personalità del territorio montano. Inoltre, nei canali social di Visit Veneto si potranno trovare interviste e materiali inediti che affiancheranno la comunicazione ufficiale. Tutte le iniziative promozionali sono sostenute, oltre che da Regione Veneto, capofila del progetto assieme a Cortina 2021, dall'Ente nazionale del turismo, Dmo Dolomiti, Dolomiti Superski, Cortina Marketing, Consorzio impianti a fune e Cortina Marketing.

BASE LOGISTICA

Casa Veneto sarà infine la base operativa del comitato media di Fondazione Cortina 2021: un gruppo di giornalisti aperto e in costante crescita, che ad oggi annovera oltre sessanta firme delle principali testate italiane. Un gruppo di giornalisti che, in quasi tre anni il lavoro, si è concentrato sul lascito infrastrutturale dei Mondiali 2021 e parallelamente sull'eredità immateriale, fatta di conoscenze ed esperienze. A dicembre 2020 la pubblicazione del volume Cortina 2021. Regina dello Sport, un'opera corale, nata per celebrare un momento importante nella storia dello sport, di Cortina e dell'Italia, attraverso un racconto fatto di amore per lo sci, per un territorio, e per tutto ciò che ha reso Cortina l'indiscussa regina delle Dolomiti e regina dello sport.

M.Dib.

