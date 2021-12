TAGLIO DEL NASTRO

CORTINA Attesa da più di dieci anni, sarà presentata domani la nuova cabinovia da Son dei Prade a Bain de Dones, che collega le aree sciistiche di Socrepes, Pocol e Tofana con le Cinque Torri, il passo Falzarego, il Lagazuoi. Costata oltre 18 milioni di euro, in gran parte derivanti dai Fondi per i comuni di confine, con tre milioni del commissario di governo per le opere sportive dei Mondiali di sci 2021, è stata realizzata da una cordata di aziende, composta dall'altoatesina Leitner per l'impianto tecnologico e dalla lombarda Toninelli per le opere edili. E' la stessa associazione di imprese che nel 2019 realizzò, a tempo di record, la cabinovia del Col Druscié, a sostituire il primo tronco della storica funivia Freccia nel Cielo.

LE CARATTERISTICHE

Il nuovo impianto è lungo 4.600 metri, con una stazione intermedia a Cianzopé, dove sale la strada verso le Cinque Torri. In linea ci saranno 70 cabine da otto posti, per una portata oraria di mille e cento persone. E' stato anche potenziato e migliorato il parcheggio accanto alla stazione di partenza, a Son dei Prade. «E' un simbolo della ripartenza, un traguardo importante, un impianto strategico, che aumenta la libertà di movimento tra le piste e avvicina Cortina al Sellaronda, al Super8 ski tour, al Giro della Grande guerra», ha scritto ieri il consorzio Cortina Skiworld, che unisce gli impiantisti di Cortina, Auronzo, Misurina e San Vito, con presidente Marco Zardini.

INNEVAMENTO IN CORSO

L'impianto entrerà in funzione nei prossimi giorni, quando sarà completato l'innevamento delle piste di collegamento, alle pendici della Tofana, e sarà aperto tutto il carosello di impianti, comprese le seggiovie Ra Freza e Olimpia di Pocol. Ieri è stato fatto un importante passo avanti, nelle complesse procedure di collaudo: è stata simulata un'operazione di soccorso, da eseguire in caso di blocco dell'impianto, per calare a terra gli occupanti delle cabine. Sono intervenuti gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Veneto; all'esercitazione hanno assistito e partecipato i maestri di sci di diverse scuole che operano a Cortina. Domattina ci sarà l'attesa presentazione, a Baita Resch, con la partecipazione, in presenza o da remoto, di numerose autorità; in questa occasione sarà anche svelato il nome del nuovo impianto, che fa riferimento alla realtà locale.

LA SCALETTA

All'incontro parteciperanno il ministro bellunese Federico D'Incà; Giovanni Malagò presidente del Comitato olimpico nazionale; i commissari di governo Valerio Toniolo e Luigivalerio Sant'Andrea; il prefetto Mariano Savastano; Roberto Padrin presidente della Provincia di Belluno; il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina: «E' un'opera lungamente attesa ha dichiarato il primo cittadino di Cortina l'intervento è finalmente realtà grazie al lavoro dell'attuale amministrazione comunale, con il commissario Valerio Toniolo. La cabinovia collega due aree sciistiche; è un'opera di grande rilevanza strategica. Permetterà di diminuire il traffico su ruote e, di conseguenza, le emissioni di anidride carbonica». Il commissario Valerio Toniolo ha detto: «Era da più di dieci anni che si aspettava quest'opera, che segnerà un miglioramento della viabilità, riducendo il traffico. Consentirà agli sciatori e ai turisti più ampie possibilità di spostamento. Il tutto con la massima attenzione per l'ambiente e la biodiversità del territorio». Sabato sono previsti gli interventi di Lorraine Berton presidente Confindustria Belluno Dolomiti, di Alessandra Ravetta, Alberto Gambescia, Anton Seber, Marco Zardini, Stefano Pirro. Sarà presentato il libro L'Italia dai Mondiali alle Olimpiadi, testimonianza del lascito materiale e professionale del Governo, con la collaborazione dei privati. Da Baita Resch, che si trova a pochi metri, ci si sposterà quindi a visionare la nuova cabinovia.

M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA