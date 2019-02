Taglio dei parlamentari, arriva il primo sì del Senato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Arriva il primo sì in Senato alla riforma costituzionale che riduce il numero dei senatori e dei deputati. In favore la maggioranza gialloverde, Fi e Fdi, mentre contro hanno votato Pd, Leu e Autonomie. Si tratta del primo passo, visto che le modifiche alla Carta richiedono ben quattro letture nelle due Camere. Rivendica il successo soprattutto M5s, a partire dai ministri Di Maio e Fraccaro, mentre la Lega, pur votando compattamente il testo, ha fatto intervenire in Aula in due giorni di discussione il solo Roberto Calderoli. Pronti a...