Tagli all'editoria, emendamento ritirato

Il dietrofront arriva nella notte. A sorpresa sparisce la modifica che i Cinquestelle avrebbero voluto inserire nella legge di bilancio per abolire il finanziamento all'editoria. L'emendamento, presentato dal deputato pentastellato siciliano Adriano Varrica, prevedeva la cancellazione a partire dal 2020 del finanziamento pubblico all'editoria e modificava dal 2019 criteri ed entità dei contributi. In particolare sarebbero stati colpiti dai tagli Avvenire (per 5,9 milioni), Italia Oggi (4,8 milioni), Libero quotidiano (3,7 milioni), Il...