TAFFERUGLIVENEZIA Tre feriti lievi, un autobus Actv danneggiato per 10 mila euro, una corsa automobilistica soppressa per i disordini, daspo in arrivo per tutti i facinorosi. E' il bilancio degli scontri post-partita Venezia-Palermo, che ha portato la Questura palermitana a sospendere la vendita dei biglietti per il settore ospiti del match di ritorno domenica prossima, bloccando quindi la trasferta dei supporter veneziani.In tutto due blitz mercoledì sera, prima al Tronchetto e poi a Piazzale Roma, ad opera di teste calde tra gli ultras...