Tacopina: «In Italia l'onestà non paga Ma così si allontanano gli investitori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SFOGO«In Italia essere onesti non paga, vince sempre il più furbo. Questo è il male del calcio italiano che allontana gli investitori stranieri». Tra un paio di giorni, martedì se non prima, tornerà a Venezia. Ma ovviamente Joe Tacopina, data la gravità della situazione con una Serie B improvvisamente tutta da ridifendere, non ha potuto fare a meno di lanciare subito dagli States i suoi strali, esternando al contempo tutta la sua preoccupazione. «Quello che sta succedendo è inaccettabile, credo che qualsiasi persona sana di mente...