Tabelloni luminosi per la pubblicità a piazzale Roma, il Comune ci riprova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOVENEZIA Pubblicità su maxi schermi, in nove zone della città, Piazzale Roma inclusa. Il Comune ci riprova, dopo la gara andata deserta per la ricerca di un gestore dei nuovi tabelloni. E stanzia 150mila euro per la progettazione di «supporti pubblicitari (anche luminosi, ndr.) diversi dall'affissione di manifesti», tra le voci della variazione di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 in questi giorni all'esame delle commissioni comunali. La riunione conclusiva è programmata per giovedì, presente...