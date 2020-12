IL CASO

SANTA LUCIA DI PIAVE Riccardo Szumski, sindaco medico, non si vaccinerà. E mentre l'Italia attendeva le prime dosi di vaccino antiCovid, lui preparava il Protocollo Szumski che prevede l'utilizzo della idrossiclorichina. Protocollo che è stato bannato da Facebook, dove Szumski l'aveva pubblicato, ma che ha ottenuto conferme dal Consiglio di Stato. «I medici ospedalieri dipendenti da un'azienda sanitaria che si fanno vaccinare attorniati dai fotografi mi sembrano le comparse di una recita -attacca il sindaco medico- Se il vaccino è così sicuro perché non è il politico a dare il buon esempio?». Lui ha già detto che non si vaccinerà, anzi, ha detto di essere «spaventato da questo vaccino che non ha storia, non c'è accesso a tutti gli effetti collaterali, utilizza dei sistemi di vettore Rna che sono quantomeno sospetti. Sarà comunque un vaccino come quello dall'influenza che protegge per 4 mesi e poi si è daccapo».

DISOBBEDIENZA

Disobbedire, dunque, è quello che farà ancora una volta. «Il numero di soggetti sui quali è stata compiuta la sperimentazione -spiega- è troppo ridotto e io in questo momento non lo inietterei su me stesso». Poi si sbilancia: «È molto meglio attendere quello in arrivo fra tre mesi e prodotto dalla Glaxo. Il metodo utilizzato per la sperimentazione è identico a quello per i vaccini antinfluenzali, dunque molto più collaudato». Szumski si dice «disponibile a cambiare opinione sul vaccino non appena ci saranno evidenze scientifiche sufficienti a convincermi. Ma per ora, sull'efficacia e sulle potenzialità di protezione di quello arrivato, siamo fermi ai si dice, e tutto il resto mi sembra solo una grande spettacolarizzazione». Ai suoi assistiti spiegherà il suo punto di vista e li inviterà «se vorranno, a tenere conto che in questi mesi li ho seguiti tutti uno per uno e che non c'è stato fra loro alcun decesso a causa del Covid-19».

LA BATTAGLIA

Szumski è promotore, insieme ad altri duecento medici supportati dall'avvocato Erich Grimaldi, del ricorso al Consiglio di Stato per ammettere l'idrossiclorochina per curare il Covid. «Già da tempo personalmente affermo che inseguire e cercare di ingabbiare un virus a suon di tamponi e inutile -afferma- Adesso, che secondo la sua natura, dilaga nel periodo invernale, si inventano la variante contagiosissima per mascherare il problema. Neanche una parola sulle possibili cure precoci domiciliari che moltissimi colleghi usano con successo in tutta la penisola». Come l'idrossiclorochina appunto. «Che funziona se somministrata entro le 72 ore. E invece c'è ovunque censura».

Elisa Giraud

