Sweetguest, sbarca in città il servizio per aiutare chi vuole affittare ai turisti

LA NOVITA'VENEZIA Sbarca a Venezia Sweetguest, la società in grado di contribuire al successo di Airbnb grazie al genio di due giovani milanesi e un veneziano. Edoardo Grattirola, Rocco Lomazzi e Andrea De Spirt sono tre ragazzi under 30 con piglio imprenditoriale.Al punto che con la loro creazione hanno rivoluzionato il modo di affittare le case puntando su legalità e innovazione. E dopo Milano, Roma e Firenze, entro fine giugno apriranno una sede a Venezia: «Isola - ci tengono a precisare due dei fondatori - non terraferma». Tutto è...