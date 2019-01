Svolte & polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Svolta per il fondatore del M5s Beppe Grillo, che dopo aver assecondato a lungo posizioni contrarie a quelle di scienziati e medici, soprattutto sull'importanza dei vaccini, ieri ha sorpresa ha aderito al patto trasversale per la scienza, proposto dal virologo Roberto Burioni e dall'immunologo Guido Silvestri. Un appello che lo vede insieme a personaggi politicamente lontanissimi come l'ex premier Matteo Renzi. Per tutta la giornata ha scatenato proteste e attacchi a Grillo da parte della componente No-Vax vicina al M5s. E la presa...