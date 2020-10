SVOLTA WEB

MESTRE Il Covid non ferma la decima edizione di Vis, acronimo di Venezia in salute, che seppure non può svolgersi in presenza, con i gazebo e i dibattiti in centro che l'hanno sempre caratterizzata, quest'anno affronterà il problema della pandemia con due convegni on line da seguire da remoto. Se la moda non si ferma (vedi pezzo sotto), a discutere di salute in presenza in tempi di pandemia giustamente neanche a parlarne. La manifestazione quindi virtuale è in programma domani e sabato: domani alle 17 con il convegno satellite Effetto Covid, quale domani per i medici?, sabato alle 9.30 con quello scientifico Effetto Covid, quale domani per la società?. L'iniziativa è organizzata dall'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri con il suo braccio operativo-culturale, la Fondazione Ars Medica, in collaborazione con il Comune e col patrocinio dell'Ordine nazionale, di Enpam, ente di previdenza e assistenza di categoria, delle Ulss 3 Serenissima e 4 Veneto Orientale e della Rete Oms Città Sane.

ADATTAMENTO

«Un'edizione assolutamente straordinaria ha spiegato il presidente dell'Ordine provinciale fresco di riconferma nonché vice di quello nazionale Giovanni Leoni che abbiamo dovuto adattare alla situazione contingente e che si svolgerà tutta sul web. Quest'anno dobbiamo evitare gli assembramenti e, a malincuore, dobbiamo rinunciare al tradizionale incontro in piazza con i cittadini e con gli enti e le associazioni del mondo sanitario. Però volevamo esserci: il Covid, la sua evoluzione, le ricadute sulla nostra categoria e sui pazienti, sono stati oggetto di una profonda riflessione in questi mesi». Un lavoro, peraltro, che è anche la continuazione del progetto Pesco, acronimo di Per essere sempre con orgoglio, un corso di formazione avanzata che, durante l'estate per 10 settimane, ha visto la partecipazione di una cinquantina di medici a confronto sulla situazione professionale e umana che stavano vivendo alla luce della pandemia. «La classe medica sta soffrendo molto in questo periodo per i carichi di lavoro, ma anche per le ansie che abbiamo come uomini e donne, vivendo a contatto continuo con la sofferenza e ora anche con l'alta possibilità di contagio», ha spiegato il vice presidente provinciale Maurizio Scassola, affiancato dal coordinatore di Ars Medica Marco Ballico. Il format estivo sarà replicato domani, mentre dopodomani il webinar aperto a tutti ma con iscrizione obbligatoria su www.ordinemedicivenezia.it vedrà la partecipazione di autorevoli esperti: il virologo Giorgio Palù, il filosofo Luigi Vero Tarco, il presidente nazionale dell'Ordine Filippo Anelli, il numero uno di Enpam Alberto Oliveti con Christine Brown, capo dell'Ufficio europeo per gli investimenti, la salute e lo sviluppo, tutti enti che patrocinano Vis, che è coordinato dal vicepresidente di Ars medica Gabriele Gasparini e dall'assistente sociale Nicolaetta Codato. Durante le due giornate saranno anche trasmesse delle pillole video, realizzate dal videomaker Enrico Arrighi, con le preziose testimonianze di molti operatori sanitari in prima linea durante l'emergenza da Covid.

Alvise Sperandio

