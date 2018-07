Svolta rosa in Prefettura arriva Maddalena De Luca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOROVIGO Maddalena De Luca è il nuovo prefetto che prenderà incarico a Rovigo dalla prossima settimana. Classe 1965, attualmente viceprefetto al Ministero dell'Interno a Roma, il 25 Luglio sostituirà dopo due anni di servizio Enrico Caterino, che invece è stato trasferito a Ravenna. L'arrivo di De Luca a Rovigo fa parte di un ricambio generale in tutta Italia, che vede altri 84 prefetti spostati da una provincia all'altra. De Luca è laureata in legge all'Università Federico II di Napoli e dal 1994 è entrata a far parte del...