SVOLTA REPENTINA

CORTINA Gli impianti di risalita sono tutti fermi, con le piste da sci di tutti i comprensori. Gli alberghi sono in gran parte chiusi, i pochi aperti stanno salutando gli ultimi ospiti. Sono bloccate tutte le strutture pubbliche, gestite dalla società comunale Servizi Ampezzo, dal cinema Eden allo stadio Olimpico del ghiaccio, dalla grande sala del centro Alexander Girardi alla saletta cultura don Pietro Alverà. Si allunga di ora in ora l'elenco dei ristoranti, dei rifugi, dei locali del centro o in montagna che abbassano le serrande, con la prospettiva di riaprire solamente verso l'estate. E' bloccata anche la vita sociale, non ci sono riunioni, non ci celebrano le messe, i funerali o i matrimoni; talune funzioni vengono diffuse via radio, per i fedeli che non possono recarsi in chiesa. Non si possono frequentare le palestre, oltre agli altri impianti sportivi, tutte le attività ricreative sono ferme. Cortina sta recependo appieno le direttive del decreto governativo, con le misure per arginare la diffusione del coronavirus Covid 19.

STAGIONE FINITA

Così si chiude bruscamente una stagione turistica da record, con un andamento che è stato entusiasmante, sino alla scorsa settimana, con il pienone sino a sabato 7 marzo. «Era stata concordata una strategia con gli impianti a fune, l'amministrazione comunale, le forze di polizia, in modo da chiudere tutte le attività con una certa gradualità, sino a venerdì 13, ma poi il decreto del governo è arrivato a interrompere tutto bruscamente e molti ospiti si sono riversati tutti assieme sulla strada di casa», spiega Roberta Alverà, presidente della associazione albergatori Cortina. «Noi avremmo preferito organizzare meglio il rientro, con ancora alcuni giorni di apertura, per le esigenze dell'ufficio skipass, dei noleggiatori di attrezzatura sportiva, di tutte le componenti della ricettività. C'erano stati accordi in tal senso con Marco Zardini, presidente degli impianti a fune, con il sindaco Gianpietro Ghedina, con il commissario di polizia Luigi Petrillo. La chiusura improvvisa, da un giorno all'altro, ha creato qualche difficoltà, ma è stata risolta subito». Sull'attività degli alberghi, la presidente aggiunge: «La maggior parte è in chiusura. Tutti gli ospiti hanno recepito le direttive del governo. Con la prossima fine della settimana almeno il 90% delle strutture non avrà più clienti. Sono andati via subito i turisti che erano arrivati con mezzi propri; hanno avuto bisogno di qualche giorno per organizzarsi quelli che utilizzano mezzi pubblici o devono accedere a voli aerei. In questi giorni gli alberghi ancora aperti si sono organizzati, per rispettare coscienziosamente le disposizioni. Gli hotel con ristorante servono i pasti in sala solamente ai loro ospiti, dopo le 18. C'è una grande attenzione per il rispetto degli spazi, delle distanze fra le persone, fra i diversi gruppi familiari, come dispone il decreto. E c'è un particolare rispetto delle norme igieniche».

LE INCOGNITE

In quanto al prosieguo di questa stagione invernale, non ci si fa illusioni: «Ormai la fase culminante era conclusa continua Alverà ed ora probabilmente la chiusura è definitiva, sino all'estate. Anche perché non c'è nulla di certo: non sappiamo come sarà la situazione dopo il 3 aprile, quando scadrà il decreto, se la diffusione del virus sarà stata bloccata o meno. Se l'emergenza dovesse rientrare, alcuni di noi pensano di riaprire per Pasqua, che quest'anno cade il 12 aprile. In ogni caso ci adegueremo a quanto sarà disposto».

Marco Dibona

