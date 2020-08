SVILUPPO ECONOMICO

«Nell'intero mese di agosto sono rimasto in contatto con il commissario straordinario di Acc, Maurizio Castro, e la sottosegretaria con la delega alle crisi aziendali al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde».

A parlare è Federico D'Incà, il pentastellato ministro per i Rapporti con il Parlamento che sin dall'inizio, per questioni di appartenenza territoriale e sociale a Borgo Valbelluna, si era fatto carico del caso Acc, sollevando il collega Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, da almeno una delle oltre cento crisi industriali che incombono come un macigno sul Paese e che nel post lockdown saranno destinate ad aumentare drammaticamente.

«In questo periodo ho seguito il percorso che è stato compiuto nei confronti delle banche e prendo atto, con grande rammarico, della mancanza di vicinanza degli istituti di credito per una realtà così importante per il territorio bellunese e per il Veneto - prosegue D'Incà -: l'Acc ha un ruolo strategico nel settore del freddo ed è l'unica realtà del comparto».

«Anche oggi - afferma il ministro bellunese - ho parlato con il commissario Castro e la sottosegretaria Todde: nelle prossime giornate, proprio con la sottosegretaria, intendiamo avviare una serie di contatti con i principali istituti di credito per comprendere come ottenere il prestito ponte e trovare una soluzione alla vicenda. È importante ribadire ancora una volta il percorso svolto, a partire dallo scorso settembre, da parte del Governo e delle istituzioni: un iter con numerose interlocuzioni, dall'incontro con l'Ambasciatore cinese, al coinvolgimento del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, ai diversi tavoli aziendali tra Mise, sindacati, azienda e Regione. Il Governo ha sempre seguito la vicenda con la massima attenzione».

«Ora, accompagnati dalla vicinanza del territorio e dei lavoratori, ma anche dall'impegno del Mise dalle capacità del commissario Castro - rassicura D'Incà -, riusciremo a ottenere una soluzione che porterà a un risultato importante. È chiaro, però, che le banche dovranno svolgere la propria parte, così come si sta comportando il Governo con le proprie garanzie. Sarebbe anche un segno di riconoscenza verso il Bellunese, un territorio che ha sempre dato un valore aggiunto e lavoro in termini di risparmio e capacità di creazione di ricchezza. Ora è proprio il territorio stesso ad avere bisogno di un impegno da parte delle banche. Tra l'altro, proprio il Covid - conclude il ministro - ci ha insegnato che ognuno deve fare la propria parte: mai come ora, dopo tutto il lavoro che è stato fatto per arrivare a un punto di svolta per Acc, è necessaria la piena fiducia».

