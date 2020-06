SUSEGANA

Electrolux ha pronte le nuove mascherine, prodotte in Sveziadopo le contestazioni partite dallo stabilimento di Susegana contro le Ffp2 originariamente adottate dall'azienda. Il nuovo prototipo è stato testato dagli operai di Solaro e in attesa della certificazione CE, ma i sindacati non cantano vittoria. «Solo indossandole gli operai potranno capire se vanno bene. Avevamo chiesto le chirurgiche e hanno creato altre Ffp2. Prima di giudicarle dovremo provarle» dichiarano le Rsu di Susegana.

I SINDACATI

Le rappresentanze dei vari stabilimenti hanno posizioni diverse riguardo alle nuove mascherine: Susegana vuole tassativamente le chirurgiche accusando difficoltà respiratorie per gli operai, con quelle a più alta protezione. Porcia vorrebbe mantenere le attuali e Solaro segnala gli stessi problemi di Susegana. È dei giorni scorsi la richiesta di intervento dello Spisal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, da parte dei sindacati di quest'ultima sede. «I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, anche se a norma hanno ribadito le Rsu e Rls provocando una resistenza al normale flusso respiratorio richiedono, soprattutto per le attività lavorative fisiche a ritmo sostenuto, un aumento delle pause di recupero e una riduzione dell'intensità e della durata della prestazione. Poiché non sono state attuate le pause, molti lavoratori ci hanno segnalato di soffrire di affaticamento, riduzione di lucidità, emicrania, rossore agli occhi, irritazioni cutanee. Sulla base di queste considerazioni chiediamo un intervento urgente in azienda per verificare se i dispositivi forniti ai lavoratori sono conformi alle normative e forniscono una protezione adeguata. Inoltre si chiede di verificare l'entità dei danni alla salute denunciati dai lavoratori e individuare le misure di prevenzione adeguate per compensare i problemi causati dall'utilizzo delle mascherine».

L'AZIENDA

Nel coordinamento nazionale che si è tenuto ieri, la direzione aziendale ha confermato che a breve saranno adottate le nuove mascherine che sono più ergonomiche, garantendo la massima protezione. Le rappresentanze sindacali sono preoccupate anche per l'obbligo di indossarle quando le temperature saranno più elevate. Da un lato c'è la necessità di mantenere gli standard di protezione, dall'altro mettere gli operai nelle condizioni di lavorare senza disagi fisici e malesseri. L'azienda ha assicurato che sta valutando le opzioni per la Fase 3, quella del caldo in cui già negli anni scorsi si verificavano malori in fabbrica dove la colonnina di mercurio è arrivata a sfiorare i 35 gradi.

L'APPLICAZIONE

Sempre sul tema salute, prevenzione e protezione, nelle prossime settimane Electrolux intende mettere a disposizione una applicazione (creata da una start up padovana) scaricabile su base volontaria per calcolare l'indice di rischio/esposizione al contagio del dipendente basandosi sugli spostamenti. L'azienda garantisce che l'app non è dotata di sistemi di tracciamento, è stata sviluppata nel pieno rispetto della privacy (Gdpr) e ha il solo obiettivo di aiutare a proteggere. Tutte le informazioni che il dipendente inserisce restano custodite nel suo cellulare. Ogni giorno bisogna rispondere a tre domande e si riceve un feedback immediato. Le domande riguardano il proprio stato di salute, quello dei familiari (senza fornire i loro dati) e i luoghi visitati per avere uno storico in caso di contagio. Sarà il lavoratore stesso a informare l'azienda di eventuali problemi di salute e in tempo reale si potranno individuare i contatti con persone. L'app sarà lanciata a Porcia alla fine di questa settimana e a seguire negli altri siti durante il mese di giugno. Sui test sierologici, Electrolux ha ribadito che saranno gratuiti e volontari. In caso di esito positivo il lavoratore dovrà recarsi dal medico per essere messo in malattia in attesa del tampone di conferma.

Elisa Giraud

