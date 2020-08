CAORLE

Trascinati al largo dalla corrente, 4 surfisti si mettono in salvo, disperso un loro amico. Da ieri sera i vigili del fuoco e la Guardia costiera cercano un giovane al largo di Caorle. Il gruppo, composto da 5 kitesurfisti, ha passato qualche ora sul litorale di Falconera. Poi il vento si è ingrossato e tutti si sono trovati in difficoltà. Quattro di loro sono riusciti a raggiungere la riva della Brussa di Caorle. Da qui la richiesta di aiuto, intorno alle 20. Si sono attivati i pompieri e quindi lUfficio marittimo di Caorle con i colleghi di Bibione che hanno avviato le ricerche. Ieri, complice il vento, erano in molti in acqua a praticare il kitesurfing, la variante del classico surf e che consiste nel farsi trainare da un specie di aquilone. Il personale della Direzione marittima di Venezia ha confermato il mancato rientro del surfista. Fino a tarda notte è stato scandagliato il tratto di mare antistante Falconera e la Brussa, purtroppo senza risultato. Luomo indossava una tuta che gli garantirebbe di rimanere in acqua a lungo.

Sempre ieri, a Caorle, l'Adriatico, ingrossato dallo scirocco, ha riversato in spiaggia quintali di rifiuti. Gli uomini del Consorzio hanno lavorato per ripulire l'arenile.

M.C.-R.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA