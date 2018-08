Supermercati, il patriarca festeggia i suoi cent'anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE A cent'anni compiuti, vive da solo (con il cagnolino Toast), guida la macchina e ogni mattina dà una mano a chi gestisce il negozio per portare la plastica al centro di raccolta. Il suo segreto? «Lavoro e impegno. Sempre». Un distillato di friulanità Doc, la ricetta di Davide Marcuzzi, il patriarca della famiglia forse più longeva nella storia dei supermercati udinesi. E lui, di lavoro e impegno, ce ne ha messo tanto in vita sua. Dal giorno in cui, a 11 anni, partì da Cornino di Forgaria nel Friuli per raggiungere il padre...