IL PATTO

TREVISO Facilità di gestione dei lavori e del recupero del credito d'imposta a vantaggio dei cittadini oltre a vantaggi concreti per i clienti in un'operazione volta al rilancio dell'economia trevigiana. Sono gli obiettivi del progetto Superbonus 110% promosso da Confartigianato Servizi Oderzo Motta Srl, società strumentale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Si tratta di un'iniziativa pilota che ha coinvolto in qualità di partner Eni gas e luce attraverso il suo servizio CappottoMio, che consente una facile e garantita gestione della cessione del credito d'imposta, prevista dalle norme. L'obiettivo è di facilitare i proprietari di immobili di rendere più efficienti sul piano energetico e delle emissioni in atmosfera i propri edifici, riqualificarli, anche staticamente, approfittando degli importanti incentivi fiscali messi a disposizione con l'Ecobonus e il Sismabonus.

IL DECRETO

Un'ulteriore spinta al progetto è poi venuta con il recente Decreto Rilancio che ha introdotto l'Ecobonus e Sismabonus al 110% per alcune tipologie di interventi con importanti novità in materia di opportunità legate alla cessione del credito. Al centro del modello operativo c'è la società Confartigianato Servizi Oderzo Motta Srl che agisce come general contractor per il proprietario dell'immobile per gli interventi di riqualificazione energetica e o sismica e che acquisirà i crediti d'imposta maturati grazie all'accordo con Eni gas e luce. Confartigianato Servizi si avvarrà poi delle imprese del territorio, nello spirito di sviluppo ed incentivazione dell'economia locale e del sistema imprese provvedendo al loro pagamento a lavori ultimati.

IL MODELLO

Il modello permette una fruizione immediata del beneficio della cessione dei crediti d'imposta maturati dai committenti che andrebbero altrimenti recuperati nelle dichiarazioni dei redditi in cinque dieci anni. Il credito d'imposta maturato dal committente potrà poi essere ceduto poi da Confartigianato Servizi Oderzo Motta Srl a Eni gas e luce, chiudendo così il cerchio del progetto. «Guardando al futuro , commenta Antonio Tolotto, presidente di Confartigianato Servizi Oderzo-Motta, questa è senza dubbio una delle sfide più difficili che aspettano alla nostra associazione. Un'iniziativa di tale portata, permetterà un passaggio da una filosofia di rappresentanza sindacale ed erogazione di servizi adempimentali a una nuova vision di rappresentanza e partner nell'attività d'impresa. Si tratta di in passaggio epocale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA