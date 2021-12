IL BOLLETTINO

BELLUNO Superata quota mille positivi in provincia di Belluno e si contano 1987 persone in isolamento o quarantena. Dopo giorni altalenanti in cui il numero di nuovi casi si sovrapponeva a quello dei negativizzati la curva epidemica ha ripreso a correre. E ieri è stato oltrepassato lo scoglio dei mille arrivando, per la precisione, a 1013 bellunesi con il covid. Il dipartimento di Prevenzione ha isolato 102 nuovi positivi grazie alla ripresa dei tamponi (in parte sospesi, causa maltempo, per due giorni), anche se la direttrice generale dell'Ulss Dolomiti, Maria Grazia Carraro, ha spiegato che la media rimane costante, cioè «4mila al giorno circa». Nonostante il traguardo dei mille positivi Belluno rimane la provincia migliore del Veneto. L'incidenza settimanale, aggiornata a ieri, è di 243 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Un valore che non solo è in calo, rispetto ai giorni scorsi, ma risulta di gran lunga inferiore a quello registrato nelle altre aziende sanitarie. Tranne Rovigo che, per motivi intuibili, viaggia su numeri simili a quelli bellunesi (parliamo di 261 nuovi casi ogni 100mila abitanti), le altre province sono ben lontane da questi valori: Treviso è addirittura a 490, Vicenza 430, Padova 419. La media veneta è di 387 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Un altro aspetto che vale la pena sottolineare è questo: il dato sugli attualmente positivi cresce più lentamente rispetto alla scorsa ondata.

IL CONFRONTO

Il 6 dicembre scorso, in provincia, c'erano 980 bellunesi con il covid. Come già sottolineato, per trovare un valore bisognava risalire all'11 marzo quando gli attualmente positivi erano 988. A distanza di quattro giorni abbiamo sfondato quota mille: 1013 positivi. Ma nella terza ondata c'era voluto un solo giorno. Dai 988 attualmente positivi dell'11 marzo si era passati ai 1062 del 12 e poi ai 1112 del 13. Insomma, i numeri aumentavano in fretta, per lo meno rispetto ad ora dove la copertura vaccinale è molto più alta.

I RICOVERI

Negli ospedali ci sono 30 pazienti positivi: 4 in Terapia Intensiva, 22 in area non critica (per entrambi i valori Belluno si mantiene in fascia 2 nella tabella elaborata da Azienda zero per monitorare i posti letto negli ospedali), 4 in ospedale di comunità.

LA RIAPERTURA

Proprio ieri è stata attivata la Pneumologia covid a Feltre che fa tornare in reparto lo spettro delle sospensioni delle attività ospedaliere. Le risorse umane infatti, e anche i posti letto, sono limitati. Riservarli a persone che hanno contratto il virus significa toglierli a qualcun altro. Per questo risulta fondamentale continuare a osservare le poche regole anti-contagio e vaccinarsi. Dall'inizio della campagna vaccinale l'Ulss Dolomiti ha somministrato 338.918 dosi di vaccino anti-covid. L'85,4% (155.731 persone) della popolazione vaccinabile è coperta dal primo ciclo, mentre l'83,7% (152.587) da entrambe le dosi. Nel frattempo sono state eseguite oltre 44mila terze dosi (con la copertura del 70,8% delle persone con più di 80 anni) e rimangono da vaccinare 26.661 persone. Continuano ad aumentare anche i positivi nelle scuole, seppure più lentamente. Attualmente ci sono 60 classi in isolamento o in quarantena (tre in più rispetto alla scorsa settimana), di cui 21 appartenenti alla scuola elementare.

NELLE SCUOLE

«Si rileva un ulteriore lieve incremento delle classi in sorveglianza scolastica spiega l'azienda sanitaria e si evidenzia un aumento di classi appartenenti a scuole primarie e secondarie di primo grado (40 su 60). Alcune rimangono in quarantena perché legate a diversi casi secondari. Quasi tutte le classi si riferiscono a scuole che si trovano in Agordino, Bellunese, Feltrino».

