Nelle ultime ore la provincia di Belluno ha superato i 9mila casi ogni 100mila abitanti (9.048) diventando la seconda provincia d'Italia per numero di casi procapite da inizio epidemia. A guidare la classifica troviamo la vicina provincia di Bolzano che ha superato i 10mila contagi in totale (sempre ogni 100mila residenti).

A lungo è stata la provincia di Belluno, durante la seconda ondata, a guidare la classifica nazionale dei contagi. Un triste primato che si è sommato a molti altri durante lo scorso autunno. Belluno ha purtroppo anche il record Veneto (i dati per singolo territorio provinciale non sono disponibili in tutte le regioni) per numero di decessi positivi al virus. Dopo Natale, fortunatamente, c'è stato un vero e proprio crollo dei contagi che ha permesso di tirare un sospiro di sollievo e di allentare la morsa. I parametri, a guardarli ora che la seconda ondata ha mostrato un rallentamento, appaiono ancora più difficili da decifrare. Perché il territorio ha pagato un così elevato prezzo alla pandemia? Proprio qui, dove ci sono maggiori possibilità di mantenere il distanziamento sociale, dove la densità abitativa è meno elevata che altrove, il virus ha colpito in modo più duro. Una delle possibili spiegazioni è legata all'età elevata dei residenti ma al momento non ci sono neppure dati certi in grado di sostenere questa tesi.

