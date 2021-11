Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOUDINE Mancavano tre ricoveri alla zona gialla (virtuale, per ora, visto che la regione ha guadagnato almeno un'altra settimana in bianco): ieri ne sono arrivati cinque, nei reparti di Medicina dedicati ai pazienti meno gravi. Abbastanza per sancire il superamento di tutti e tre i criteri validi per il cambio di colore.Se la decisione fosse stata presa ieri pomeriggio (e non ieri mattina sulla base dei dati di giovedì), la regione...