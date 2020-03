MESTRE Nei giorni scorsi si era levato l'appello a donare perché l'allarme coronavirus aveva portato a una contrazione delle sacche disponibili. L'immediata mobilitazione dei volontari ha permesso di superare subito l'emergenza, per cui Avis ora comunica che le riserve sono sufficienti e cambiano i criteri operativi: le prossime donazioni potranno essere effettuate in maniera cadenzata e le visite d'idoneità vengono sospese fino a metà aprile. «Continuate a donare ma prenotatevi. In questo modo le singole Avis programmeranno donazioni a scaglioni e non andremo mai in sofferenza. La sfida è preparare un piano a lungo termine per coprire le esigenze dei prossimi mesi», spiega il presidente provinciale Tito Livio Peressutti. Per prenotarsi occorre registrarsi su www.prenotaladonazione.it o chiamare lo 041 950892 dalle 9 alle 12.30 per Mestre, San Donà, Portogruaro e Jesolo; per Chioggia il numero è lo 041 490308 mentre per Dolo il 348 6156624. Per il momento a Venezia centro storico, Mirano, Noale, Cavarzere continueranno la loro attività senza prenotazione in attesa di adeguarsi al nuovo sistema. Intanto vengono sospese le visite per nuove idoneità fino a metà aprile per motivi organizzativi e sanitari. Successivamente verranno effettuate in giorni dedicati, in cui si concentreranno tutti i potenziali nuovi donatori. Avis ricorda che sono confermate le restrizioni, rafforzate le misure di controllo sui possibili casi importati attivando la sorveglianza attraverso l'anamnesi del donatore per viaggi in Cina o con anamnesi positiva per contatti con soggetti contagiati; è previsto il criterio della sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato in Cina e dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti infetti; sospensione di 28 giorni anche dalla risoluzione dei sintomi o dall'interruzione dell'eventuale terapia per i donatori con anamnesi positiva per infezione; infine i donatori dovranno informare il servizio trasfusionale se compaiono sintomi compatibili con l'infezione o in caso di diagnosi della stessa nei 14 giorni successivi alla donazione.

