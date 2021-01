LE REAZIONI

MESTRE «Purtroppo, con forza e con rabbia, ci aggiungo anche il meno 11% dei container registrato dal porto di Venezia perché hanno avuto la capacità di farlo diventare fanalino di coda del Mediterraneo: grazie a questo magnifico Governo calano, quindi, import e soprattutto export. Se non arriviamo ultimi non sono mica contenti, vogliono farci retrocedere in serie C1» sbotta Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Quanto ai dati diffusi dalla Camera di commercio ricorda che «lo dicemmo come Confindustria che avremmo perso il 10% del Pil, 180 miliardi, e che c'era un problema economico e sociale. Il risultato è questo: aziende che stanno chiudendo. E mi ricordo quando è scoppiata la pandemia: il ministro Gualtieri disse che nessuno sarebbe rimasto indietro e avrebbe perso il lavoro: ci sono già 632 mila persone che sono state espulse dalle aziende».

Anche per il direttore di Confesercenti metropolitana, Maurizio Franceschi, i dati della Camera di commercio «rappresentano e fotografano le difficoltà di un 2020 caratterizzato dalla pandemia: una recessione come non l'abbiamo mai conosciuta. E questi temo siano solo i primi segnali negativi di chiusure di attività, la preoccupazione infatti è che il 2021 veda un saldo ancora più negativo: dipenderà molto non tanto dalla durata della pandemia, quanto dalle risorse che il Governo metterà in campo soprattutto adesso col nuovo Decreto ristori in via di definizione a seguito dello scostamento di 32 miliardi di euro di Bilancio».

Cosa dovrebbe fare il Governo secondo gli imprenditori veneziani? Di sicuro sia per Marinese sia per Franceschi deve cambiare strada. Per il direttore di Confesercenti serve «il superamento dei codici Ateco, in base ai quali decidono quali attività economiche possono lavorare e quali no, e quali avranno aiuti e quali no. Ed è necessario pure il superamento delle zone perché anche nei territori gialli o arancioni si registrano comunque perdite e non è possibile concentrare i sostegni solo sulle zone rosse. Il vero criterio adeguato è la perdita di fatturato sul 2019».

Per Marinese, oltre ai codici Ateco e ai colori dei territori, bisogna allungare il piano degli ammortamenti: «Il turismo, ad esempio, inizierà ad arrivare a settembre o ottobre se tutto va bene. Quanto ai ristori, invece di chiamarli così perché il Governo non dice rimborsiamo a determinate fasce fino al 70% del fatturato del 2019 come fanno in Germania? Se dei 180 miliardi di Pil avessero rimborsato il 70%, sarebbero arrivati 116 miliardi a patto che le aziende non avessero messo nessuno in Cassa integrazione: così sarebbe uscita una manovra uguale a saldi invariati ma senza 632 mila disoccupati. E la disoccupazione, a nessuno è chiaro, oltre al dramma personale e sociale, comunque equivale alla Cig perché la pagano i contribuenti. La cosa che mi fa più paura, da cittadino, è che tutto quel che sta succedendo nel nostro Paese è come ovattato, nessuno si lamenta per davvero e il Governo continua ad andare in Tv a dire che ha fatto di tutto per salvare l'Italia». (e.t.)

