Il contratto con la Telecom è in via di perfezionamento. E con esso al Liceo Renier sarà garantita una super-connessione tramite un cavo che offre condizioni tecniche ancora migliori di quelle offerte dalla Ftth. E i megabite a disposizione di studenti, insegnanti e personale saranno 100 o 200, questo è ancora in via di precisazione. Una scelta importante. Non solo in vista delle possibili restrizioni e delle condizioni con le quali a settembre ricomincerà la scuola, ma anche se le lezioni si dovessero svolgere tutte e per sempre in presenza. Il Renier infatti ha numeri importanti. E su questi e per questi vuole continuare ad investire, anche dal punto di vista delle infrastrutture, come ha già fatto nel passato. Offrendo cioè le migliori soluzioni anche dal punto di vista digitale. Un investimento che è iniziato anni fa cioè ben prima delle esigenze e delle emergenze - che non si è mai fermato e che nell'ultimo periodo ha conosciuto un ulteriore accelerazione. I quattro indirizzi presenti nell'Istituto di Mier Licei Economico-Sociale, Linguistico, Musicale, Scienze Umane infatti, sono da anni frequentati da circa 900 studenti, tanto che alcune classi sono attualmente ospitate in una struttura prefabbricata nel vicino cortile dell'Istituto Calvi; 140 gli insegnanti a cui va aggiunto il personale Ata. Recentissimamente l'Istituto ha partecipato ad un Pon (Programma operativo nazionale) denominato Smart classe secondo ciclo per l'acquisto di nuovi computer, proiettori e 40 tavolette interattive. Queste ultime verranno usate sia in classe per proiettare ciò che l'insegnante scriverà, sia per essere collegate al computer e far vedere la lezione online.

In ciascuna classe del Renier, anche in quelle della struttura prefabbricata, sono presenti il collegamento internet, proiettore e computer. Da tre anni le presenze le assenze finiscono automaticamente sul registro elettronico tramite un badge che viene letto da appositi varchi collocati all'entrata della scuola. Negli ultimi due anni sono stati rinnovati i laboratori Linguistico e di Informatica che possono svolgere l'uno la funzione dell'altro: Ancora: meno di due anni or sono è giunto a compimento il progetto dell'Auditorium, usato anche come sala di registrazione. La scuola è anche dotata di un laboratorio mobile con un carrello capace di una ventina di tablet. (G.S.)

